Суркіс: Луческу залишається в «Динамо»

Президент київського «Динамо» Ігор Суркіс повідомив, що 74-річний румунський фахівець Мірча Луческу залишається на чолі команди. Про це Суркіс повідомив у прямому ефірі авторської програми спортивного журналіста Ігоря Циганика на Youtube.

Президент «Динамо» сам зателефонував в ефір і сказав: «Усе нормально. Є в «Динамо» тренер».

Цій інформації 27 липня передували повідомлення провідного румунського спортивного видання Gazeta Sporturilor. Його журналісти з посиланням на слова самого Луческу вказували: досвідчений наставник пояснив своє рішення розірвати контракт із «Динамо» ворожістю з боку вболівальників.

«Я не зможу працювати в атмосфері ворожості, особливо з боку ультрас, чия підтримка так потрібна команді», — цитувала слова Луческу Gazeta Sporturilor.

Футбольний клуб «Динамо» (Київ) 23 липня офіційно повідомив, що новим головним тренером став екстренер «Шахтаря» Мірча Луческу. Контракт із ним розрахований на 2 роки з можливою пролонгацією на 1 рік.

74-річний Луческу очолював донецький «Шахтар» з 2004 до 2016 року. Потім він працював у петербурзькому «Зеніті» і збірній Туреччини. Під час роботи в «Шахтарі» Луческу неодноразово критично висловлювався на адресу «Динамо», його президента Ігоря Суркіса, а також тодішнього голови Федерації футболу України Григорія Суркіса.