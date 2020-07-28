Мірча Луческу поклав квіти до пам’ятника Лобановському на стадіоні «Динамо»

Новий головний тренер київського «Динамо» Мірча Луческу 28 липня поклав квіти до пам’ятника легендарному гравцеві і наставнику Валерію Лобановському, встановленому на стадіоні «Динамо» в центрі Києва. Про це повідомив у твітері спортивний журналіст Роман Бебех.

27 липня в засобах інформації з’явилися повідомлення, що румунський фахівець вирішив відмовитися від співпраці з «Динамо» через украй негативну реакцію вболівальників на призначення Луческу, який понад 10 років працював наставником головного суперника киян – донецького «Шахтаря». На посаді в складі донецької команди Луческу неодноразово критично висловювався на адресу київського клубу і його керівництва.

28 липня офіційний сайт київського «Динамо» опублікував листи, якими наприкніці минулого тижня обмінялися Мірча Луческу і президент «Динамо» Ігор Суркіс. З цього листування виходить, що румунський тренер справді мав намір відмовитися від роботи в Києві, але Суркіс переконав його продовжити співпрацю.