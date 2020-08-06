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06 серпня 2020, Київ 09:21
Фотогалереї

Без глядачів і в масках: як пройшов останній єврокубковий матч цього сезону в Києві

Пандемія COVID-19 призвела до змін в багатьох сферах. Футбол винятком не став. Донецький «Шахтар» був змушений грати матч-відповідь проти німецького «Вольфсбурга» не через тиждень чи два, як завжди, а аж через п'ять місяців після першої гри. А всі наступні матчі з чвертьфіналу у цьому сезоні Ліги Європи клуби зіграють в Німеччині. Цей двобій вирішили провести у Києві, проте з порожніми трибунами. Радіо Свобода показує організацію, заходи безпеки та перебіг цього незвичного матчу.
Поодинокі люди ходять площею перед НСК &laquo;Олімпійський&raquo;. Про те, що через 2 години саме тут українська команда побореться за чвертьфінал Ліги Європи, свідчать лише кілька продавців атрибутики. Такі шарфи вони підготували ще до матчу, який мав відбутися в березні у Харкові. Кажуть, що особливих сподівань на те, що продадуть хоч один, не мають
1 Поодинокі люди ходять площею перед НСК «Олімпійський». Про те, що через 2 години саме тут українська команда побореться за чвертьфінал Ліги Європи, свідчать лише кілька продавців атрибутики. Такі шарфи вони підготували ще до матчу, який мав відбутися в березні у Харкові. Кажуть, що особливих сподівань на те, що продадуть хоч один, не мають
Вхід для глядачів на цей матч закритий, а журналістів ретельно перевіряють на вході. Представник служби безпеки стадіону просить тримати соціальну дистанцію у два метри, стюард вимірює температуру, а представниця служби безпеки &laquo;Шахтаря&raquo; просить заповнити анкету, де журналіст має підтвердити, що симптомів коронавірусу не має. Ручки, якими заповнюють анкети, продезінфіковані та одноразові
2 Вхід для глядачів на цей матч закритий, а журналістів ретельно перевіряють на вході. Представник служби безпеки стадіону просить тримати соціальну дистанцію у два метри, стюард вимірює температуру, а представниця служби безпеки «Шахтаря» просить заповнити анкету, де журналіст має підтвердити, що симптомів коронавірусу не має. Ручки, якими заповнюють анкети, продезінфіковані та одноразові
Навіть безпосередньо перед матчем на стадіоні ретельно наводять чистоту і порядок
3 Навіть безпосередньо перед матчем на стадіоні ретельно наводять чистоту і порядок
Зазвичай на футбольних матчах для журналістів влаштовують невеликий фуршет, адже їхня робота може тривати до 5-6 годин. Цього разу перекус індивідуально упакований &ndash; заходи безпеки. Всередині &ndash; пляшка води, бутерброд у пластиковому пакуванні та яблуко, теж окремо запаковане в папір
4 Зазвичай на футбольних матчах для журналістів влаштовують невеликий фуршет, адже їхня робота може тривати до 5-6 годин. Цього разу перекус індивідуально упакований – заходи безпеки. Всередині – пляшка води, бутерброд у пластиковому пакуванні та яблуко, теж окремо запаковане в папір
Німецька команда перед матчем обурювалася, що матч відбудеться в Києві. Мовляв, епідеміологічна ситуація в Україні не сприяє безпечному проведенню матчу. Більше того, клуб відмовився впускати на пресконференцію журналістів. Замість цього вони запропонували провести її у форматі відеоконференції
5 Німецька команда перед матчем обурювалася, що матч відбудеться в Києві. Мовляв, епідеміологічна ситуація в Україні не сприяє безпечному проведенню матчу. Більше того, клуб відмовився впускати на пресконференцію журналістів. Замість цього вони запропонували провести її у форматі відеоконференції
Донецький &laquo;Шахтар&raquo; до таких крайнощів не вдавався, але і до пресконференції Луїша Каштру підійшли відповідально: стільці відсунули на безпечну відстань та дали можливість пресі продезінфікувати руки. Взагалі санітайзерів у підтрибунному приміщенні стадіону вдосталь
6 Донецький «Шахтар» до таких крайнощів не вдавався, але і до пресконференції Луїша Каштру підійшли відповідально: стільці відсунули на безпечну відстань та дали можливість пресі продезінфікувати руки. Взагалі санітайзерів у підтрибунному приміщенні стадіону вдосталь
Стюарди цього разу захищали поле не від &laquo;запальних&raquo; фанів, а від представників медіа. Перебувати у перших рядах на трибунах було заборонено, таким чином гравців та тренерський штаб захищають від зайвих соціальних контактів
7 Стюарди цього разу захищали поле не від «запальних» фанів, а від представників медіа. Перебувати у перших рядах на трибунах було заборонено, таким чином гравців та тренерський штаб захищають від зайвих соціальних контактів
Це місце зарезервоване для запасних гравців команд, які з цікавістю ознайомлювалися з правилами розсадження за стандартами УЄФА
8 Це місце зарезервоване для запасних гравців команд, які з цікавістю ознайомлювалися з правилами розсадження за стандартами УЄФА
Представники УЄФА підкорюються правилам та теж дезінфікують руки
9 Представники УЄФА підкорюються правилам та теж дезінфікують руки
Перед матчем навіть футбольне поле поливали антисептиком! Ну добре, це жарт, так далеко не зайшли
10 Перед матчем навіть футбольне поле поливали антисептиком! Ну добре, це жарт, так далеко не зайшли
Навіть перед стартовим свистком футболісти дотримувалися соціальної дистанції. А за їхніми спинами сьогодні &ndash; порожні крісла
11 Навіть перед стартовим свистком футболісти дотримувалися соціальної дистанції. А за їхніми спинами сьогодні – порожні крісла
Сам матч відбувався повністю за сценарієм &laquo;Шахтаря&raquo;. Донецька команда володіла м&#39;ячем, контролювала ситуацію, не давала німцям створювати небезпеку біля своїх воріт і самі до воріт суперника ходили помірковано. Дві третини матчу здавалося, що все йде до нулів на табло. Арбітр пожвавив інтригу на 67-й хвилині, коли після перегляду VAR видалив з поля захисника &laquo;гірників&raquo; Давида Хочолаву. Щоправда, вже через три хвилини рефері відновив рівновагу, показавши другу жовту захиснику&nbsp;&laquo;вовків&raquo; Джону Бруксу
12 Сам матч відбувався повністю за сценарієм «Шахтаря». Донецька команда володіла м'ячем, контролювала ситуацію, не давала німцям створювати небезпеку біля своїх воріт і самі до воріт суперника ходили помірковано. Дві третини матчу здавалося, що все йде до нулів на табло. Арбітр пожвавив інтригу на 67-й хвилині, коли після перегляду VAR видалив з поля захисника «гірників» Давида Хочолаву. Щоправда, вже через три хвилини рефері відновив рівновагу, показавши другу жовту захиснику «вовків» Джону Бруксу
І вже коли ніхто не очікував забитих м&#39;ячів, Додо та Манор Соломон на правому фланзі знайшли вільний простір, а простріл бразильця замкнув форвард &laquo;Шахтаря&raquo; Жуніор Мораес. 1:0 &ndash; на 89-й хвилині
13 І вже коли ніхто не очікував забитих м'ячів, Додо та Манор Соломон на правому фланзі знайшли вільний простір, а простріл бразильця замкнув форвард «Шахтаря» Жуніор Мораес. 1:0 – на 89-й хвилині
Вже через дві хвилини для самого Манора Соломона створили момент Алан Патрік та Євген Коноплянка. Ізраїльтянин не схибив і змусив голкіпера &laquo;вовків&raquo; вдруге діставати м&#39;яч з сітки
14 Вже через дві хвилини для самого Манора Соломона створили момент Алан Патрік та Євген Коноплянка. Ізраїльтянин не схибив і змусив голкіпера «вовків» вдруге діставати м'яч з сітки
А на 90+3-й хвилині саме українець бразильского походження і найкращий бомбардир УПЛ останніх двох сезонів, який відкрив рахунок і у першому матчі, встановив остаточний рахунок &ndash; 3:0
15 А на 90+3-й хвилині саме українець бразильского походження і найкращий бомбардир УПЛ останніх двох сезонів, який відкрив рахунок і у першому матчі, встановив остаточний рахунок – 3:0
Кінець ігрового часу &ndash; ще не кінець ігрового вечора. Тож і пильність треба зберігати. Воротар &laquo;Вольсбурга&raquo; Кун Кастелс коментує події матчу клубному каналу в такий незвичайний мікрофон
16 Кінець ігрового часу – ще не кінець ігрового вечора. Тож і пильність треба зберігати. Воротар «Вольсбурга» Кун Кастелс коментує події матчу клубному каналу в такий незвичайний мікрофон
Миколі Матвієнку, який вдало замінив Ісмаїлі на лівому фланзі захисту, пропонують звичніший спосіб захисту від вірусу &ndash; дистанцію
17 Миколі Матвієнку, який вдало замінив Ісмаїлі на лівому фланзі захисту, пропонують звичніший спосіб захисту від вірусу – дистанцію
І навіть за настільки незвичних обставин цього матчу заборонити гравцям святкувати перемогу не наважилися. Від цієї гри очікували напруги та боротьби, натомість &laquo;Шахтар&raquo; гросмейстерськи переграв гостей з Бундесліги. Дисципліна і контроль дозволили &laquo;гірникам&raquo; пробитися в 1/4 фіналу,&nbsp;дисципліна і контроль дозволили цьому матчу відбутися. Чи зможе Шахтар за таким самим принципом подолати переможця пари &laquo;Айнтрахт&raquo; чи &laquo;Базель&raquo;? Дізнаємося вже 11 серпня
18 І навіть за настільки незвичних обставин цього матчу заборонити гравцям святкувати перемогу не наважилися.
Від цієї гри очікували напруги та боротьби, натомість «Шахтар» гросмейстерськи переграв гостей з Бундесліги. Дисципліна і контроль дозволили «гірникам» пробитися в 1/4 фіналу, дисципліна і контроль дозволили цьому матчу відбутися. Чи зможе Шахтар за таким самим принципом подолати переможця пари «Айнтрахт» чи «Базель»? Дізнаємося вже 11 серпня
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Влад Крилевський

Народився в Горлівці, у 2012-му вступив у Львівський національний університет, магістратуру закінчив у Школі журналістики УКУ. Із 2018 року працюю на Радіо Свобода продюсером відео для соцмереж. Цікавлюся новітніми технологіями.

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