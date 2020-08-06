Без глядачів і в масках: як пройшов останній єврокубковий матч цього сезону в Києві

Пандемія COVID-19 призвела до змін в багатьох сферах. Футбол винятком не став. Донецький «Шахтар» був змушений грати матч-відповідь проти німецького «Вольфсбурга» не через тиждень чи два, як завжди, а аж через п'ять місяців після першої гри. А всі наступні матчі з чвертьфіналу у цьому сезоні Ліги Європи клуби зіграють в Німеччині. Цей двобій вирішили провести у Києві, проте з порожніми трибунами. Радіо Свобода показує організацію, заходи безпеки та перебіг цього незвичного матчу.
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