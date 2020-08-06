Без глядачів і в масках: як пройшов останній єврокубковий матч цього сезону в Києві

1 Поодинокі люди ходять площею перед НСК «Олімпійський». Про те, що через 2 години саме тут українська команда побореться за чвертьфінал Ліги Європи, свідчать лише кілька продавців атрибутики. Такі шарфи вони підготували ще до матчу, який мав відбутися в березні у Харкові. Кажуть, що особливих сподівань на те, що продадуть хоч один, не мають