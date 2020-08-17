Спорт за тиждень: «діамантова» Магучіх, повернення Стаховського та середньовічні бої

Не встигли українські вболівальники зрадіти, що спорт починає повертатися, як почалася нова хвиля змін у розкладі на осінь. Наприклад, сьогодні, 17 серпня, Європейська асоціація каное скасувала чемпіонат Європи з каноеспринту та параканое, який був запланований на 15–18 жовтня в румунському Баскові. А в ФІБА змінила формат кваліфікації Ліги чемпіонів. Тепер єдиний представник України – «Дніпро» – зіграє не двоматчеві зустрічі у два раунди, а стане учасником турніру у форматі Фіналу чотирьох. І ці матчі відбудуться не в Україні. Проте позитивні новини для українських вболівальників є і традиційно Радіо Свобода зібрало цю інформацію у спортивному дайджесті за тиждень.

Медальні стрибки від українок

Ярослава Магучіх стала переможницею етапу Діамантової ліги в Монако – перших міжнародних змагань з легкої атлетики після карантинної паузи. 18-річна українка в секторі стрибків у висоту подолала висоту 1,98 метра та виборола «золото». Такий же результат показала ще одна українська спортсменка – Юлія Левченко, проте вона витратила більше спроб, тож стала срібною призеркою. «Бронза» у Жанель Шеппер – 1,88 м. Наступний етап Діамантової ліги відбудеться 23 серпня у шведському Стокгольмі.

Третій півфінал для «Шахтаря»

Донецький «Шахтар» пробився до півфіналу Ліги Європи. У чвертьфіналі «горняки» не залишили шансів швейцарському «Базелю» – 4:1. Уже на другій хвилині зустрічі Жуніор Мораес відкрив рахунок. За двадцять хвилин Тайсон подвоїв перевагу. У другому таймі «Шахтар» продовжував «закидати» у ворота суперника – на 75-й хвилині Алан Патрік реалізував пенальті, на 88-й – вже четвертий гол «гірників» оформив Додо. Проте м'яч-престижу «Базелю» вдалося забити – Ван Вольфсвінкель відзначився на додаткових хвилинах матчу.

Саме зараз український клуб грає проти «Інтера» (Мілан, Італія) у Дюсельдорфі. Шляхи «Шахтаря» та «Інтера» перетиналися всього одного разу у Лізі чемпіонів сезону 2005/2006 років, тоді перемогу святкували італійці – 0:2 на виїзді та 1:1 вдома. Для «гірників» – це третій півфінал в Лізі Європи в історії клубу.

Повернення з поразки

Перша «ракетка» України Сергій Стаховський сенсаційно поступився на тенісному турнірі в Празі 19-річному чеху Томашу Махачу. Українець у першій партії здійснив брейк, але двічі віддав свою подачу, у другій партії – не пощастило ні з брейком, ні з двома своїми подачами. Як результат, матч, що тривав півтори години, завершився з рахунком 0:2 (5:7, 2:6) та перемогою чеського спортсмена Томаша Махача.

Також українець виступить у парній сітці. Дует Стаховського з Іржі Весели буде протистояти дуету Блаж Рола (Словенія)/Стівен Дієз (Канада).

«Рух» в УПЛ

Львівський «Рух» у наступному сезоні гратиме в Українській прем'єр-лізі. Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу зарахував технічну поразку «Металургу» із Запоріжжя, який не приїхав на матч проти львів'ян, аргументуючи це занадто щільним графіком між матчами. Тож «Рух» ічетвертого місця «перелетів» на друге в турнірній таблиці Першої ліги та здобув «путівку» до УПЛ, маючи в своєму активі 61 бал.

11-разовий чемпіон з регбі-7

У Києві за один турнірний день визначили чемпіона України з регбі-7. Вісім команд розподілили на дві групи, після чого за рейтингом вже були проведені стикові матчі та лише потім розігрувалися медальні місця. Бронзові нагороди виборола команда з Одеси – «Кредо-63», яка у головній битві з рахунком 26-19 переграла харківський «Легіон-XII». А ось у фіналі харківський «Олімп» не залишив шансів Evolution'7s з Хмельницького – 24:7. Це вже 11-е чемпіонство харків'ян. Найкращим гравцем турніру було визнано Сергія Церковного з «Олімпу» (Харків), ще один представник харківської команди Владислав Адажиник став найкращим бомбардиром, а звання найкращого захисника у Вадима Сівака з Evolution'7s.

За крок до фіналу

Завершився 4-й тур чемпіонату України з баскетболу 3х3. У категорії жінок перемогу святкував квартет Світлана Колібабчук, Ганна Бакал, Наталя Булавицька, Яна Самур із команди «Устриці на карантині». У фіналі вони були сильнішими за «КІВС-Львів» – 16:11. «Бронза» у команди «МОБІ». Серед чоловіків найсильнішими стала команда Run’n’Gun, у складі якої Вадим Довідний, Олексій Соловйов, Євген Сахнюк, Максим Нікітін, переграли житомирський «Профільтех» – 12:10. Третє місце посіла «Промбудсфера», яка з мінімальною перевагою виграла у «Вятрачка» – 16:15. Уже 24 серпня в Івано-Франковську відбудеться фінал першого чемпіонату України з 3х3, де гратимуть 12 найсильніших команд чемпіонату.



Одночасно з чемпіонатом України триває і Супер-ліга 3х3

Стара травма завадила виступати

Українська тенісистка Леся Цуренко через травму відмовилася від продовження боротьби на турнірі WTA у Празі. Українка пробилася другого кваліфікаційного раунду, де мала б зустрітися з румункою Аною Богдан. Проте через проблеми з лівим ребром вирішила припинити свою участь.

Празький турнір Цуренко розпочинала з кваліфікації, де перемогла француженку Осеан Доден (6:3, 6:2), чешку Барбора Паліцову (2:6, 6:4, 6:1) та Магдалену Френх із Польщі (7:6, 7:6). У першому колі українка була сильнішою за Катерину Александрову з Росії (6:2, 6:4).

Середньовічні бої повертаються

У Києві відбувся чемпіонат України з середньовічного бою. Протягом двох днів серед лицарів визначилися найкращі в індивідуальній майстерності та масових боях. Так у номінації «Щит та меч» золоті нагороди забрали Надія Лупенко (серед жінок), Роман Левченко (серед чоловіків, друга ліга), Василь Назаров (серед чоловіків, перша ліга). Найвправнішими у виступах з довгим мечем були Катерина Умярова та Микола Авеніров. «Древкова зброя» підкорилася Алісі Волошиній та Василю Назарову. У масових битвах три золоті нагороди забрали представники клубу «Айна Бера Поділ»: в 3х3 серед жінок, в 5х5 (перша ліга), в 10х10 – в союзі з «Айна Бера Вишгород», в 16х16. В 5х5 (друга ліга) сильнішими була збірна команда з РТГ «Гюргів», «Шарухань» та «Фрібург Бер».

Українська стрітбольна ліга запалила у Львові

Черговий етап УСЛ відбувся у Львові. Лідерство у всіх вікових категоріях захопили місцеві стрітболісти. Так серед спортсменів віком до 16 років найсильнішими була команда Galicia. У віковій категорії до 18 років тріумфував BC Crossenduro, що у фіналі виграв у «Шпаководів» із Вінниці. Найсильнішими серед жінок стали «Львів’янки», а ось у чоловіків перше місце посіла команда «Винімай».

Наступні етапи УСЛ відбудуться 22-го у Харкові, 23-го в Борисполі та Південному, а чемпіони визначаться 29-го у Дніпрі.

Вражаючі рекорди легкоатлетів

У Луцьку відбулися командний чемпіонат України з легкої атлетики, з багатоборств та чемпіонат України з бігу на 10000 метрів. Ірина Климець виграла у метанні молота. Її результат 73.01 м. Серед багатоборців найкращий результат показала Аліна Шух – 6386 очок.

У фіналі бігу на 100 метрів перемогу здобули Вікторія Ратнікова (12,07) та Олександр Соколов (10,34). У бігу на 200 метрів золоту нагороду виборов Сергій Смелик та Яна Качур (23,18).

У забігу на 400 метрів у напруженій боротьбі перемогла Вікторія Ткачук. У стрибках у висоту виграла Оксана Окунєва з результатом 1.88. У чоловіків відразу троє висотників показали однаковий результат – 2.20: Андрій Проценко, Дмитро Яковенко та Віктор Лонський. Але за кількості спроб перемога в Андрія Проценка.

Аналогічна ситуація склалася у стрибках із жердиною. 5 м 30 см подолали Владислав Малихін, Артур Бортніков та Іван Єрьомін, який і святкував перемогу.