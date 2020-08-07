Перша ракетка України Еліна Світоліна відмовилася від участі у US Open через пандемію

Перша ракетка України та п’ятий номер світового рейтингу Еліна Світоліна не братиме участь у першому від початку пандемії коронавірусу турнірі серії «Великого слему» – Відкритому чемпіонаті США (US Open).

«Я хочу подякувати Тенісній асоціації США, організаторам та Жіночій тенісній асоціації за те, що вони дали гравцям можливість зіграти, а вболівальникам – можливість подивитися цю грандіозну подію. Я розумію і поважаю всі зусилля, які вони докладають, щоб це відбулося у безпечному середовищі, але я все ще не відчуваю себе комфортно для подорожей до США, не наражаючи на ризик свою команду і себе», – заявила тенісистка.

Світоліна буде другою тенісисткою з чільної десятки світового рейтингу, яка відмовилася від участі у US Open – до Штатів не поїде і перша ракетка світу австралійка Ешлі Барті.

На турнірі мають виступити ще чотири українки: Даяна Ястремська, Катерина Козлова, Катерина Бондаренко та Катаріна Завацька.