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25 серпня 2020, Київ 23:19
Новини | Спорт

Футбол: «Динамо» обіграло «Шахтар» з рахунком 1:3 й здобуло Суперкубок

Жерсон Родрігес забив один з голів у матчі

Київське «Динамо» обіграло донецький «Шахтар» з рахунком 1:3 й втретє поспіль здобуло Суперкубок України з футболу.

Рахунок у матчі на 20-й хвилині відкрив динамівець Карлос Де Пена. На 31-й хвилині Жерсон Родрігес забив другий гол.

За кілька хвилин нападник «Шахтаря» Жуніор Мораєс допоміг своїй команді відіграти один м’яч.

Другий тайм «Динамо» провело практично без атак, однак змогло забити втретє – на 83-й хвилині забив Фран Соль.

Згідно з офіційною статистикою, за увесь матч «Динамо» завдало три удари по воротах. Усі три виявилися результативними.

Це перший трофей для румуна Мірчі Луческу на посаді головного тренера «Динамо». У період 2004-2016 роках він очолював донецький «Шахтар».

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