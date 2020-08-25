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25 серпня 2020, Київ 21:44
Новини | Спорт

Футбол: Тайсона визнали найкращим гравцем сезону, Супрягу – найкращим молодим гравцем

Тайсона визнали найкращим гравцем сезону в Україні

Футболіста донецького «Шахтаря» Тайсона визнали найкращим гравцем сезону в Україні. Церемонія нагородження відбулася перед матчем за Суперкубок України.

Найкращим молодим гравцем визнаний динамівець Владислав Супряга, який провів минулий сезону у СК «Дніпро-1» і забив 14 голів.

Воротар «Шахтаря» Андрій П’ятов став найкращим воротарем, а нападник «гірників» Жуніор Мораєс, який у попередньому сезоні забив 20 голів в Українській прем’єр-лізі, отримав нагороду найкращому бомбардиру.

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