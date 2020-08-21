Футбол: «Шахтар» не забив два пенальті, але переміг «Колос»

Донецький «Шахтар» обіграв «Колос» із Київської області з рахунком 3:1 в першому турі чемпіонату України з футболу.

За рахунку 0:0 донецька команда пробивала три пенальті. З перших двох спроб «Шахтар» не забив: удари Тайсона та Марлоса відбив воротар Євгеній Волинець.

Третій пенальті «Шахтар» все ж реалізував: на 60-й хвилині забив Алан Патрік. Ще за дев’ять хвилин він оформив дубль.

На 72-й хвилині після удару півзахисника «Шахтаря» Тете м’яч влучив у штангу й, відскочивши від спини голкіпера, залетів у ворота.

«Колос» зумів відіграти один гол, коли забив Денис Костишин.

У дебютному матчі чемпіонату київське «Динамо» обіграло донецький «Олімпік» із рахунком 1:4.