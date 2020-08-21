«Динамо» в першому матчі Луческу перемогло «Олімпік» з рахунком 1:4

Київське «Динамо» перемогло донецький «Олімпік» з рахунком 1:4 в першому турі чемпіонату України з футболу. Це був перший офіційний матч румуна Мірчі Луческу на посаді головного тренера столичної команди та дебютний матч Української прем’єр-ліги сезону 2020-2021 років.

Гра відбувалася на стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського в Києві та була закритою для вболівальників через загрозу COVID-19. Номінальним господарем був «Олімпік».

На початку матчу «Динамо» забило два м’ячі: спочатку відзначився Віталій Буяльський, а потім у свої ворота забив Тарас Завійський. На 23-й хвилині Сергій Політило допоміг «Олімпіку» відіграти один м’яч.

У другому таймі «Динамо» забило ще двічі: дебютним голом за киян відзначився Владислав Супряга, ще один м’яч на рахунку Віктора Циганкова.

Попри заборону відвідувати матчі, на стадіон потрапили вболівальники «Динамо», які висловили протест президенту клубу Ігорю Суркісу. Зокрема, вони критикували призначення Мірчі Луческу головним тренером, оскільки впродовж 12 років він очолював принципового суперника киян – донецький «Шахтар».