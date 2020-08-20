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20 серпня 2020, Київ 21:15
Новини | Спорт

Футбол: стартові тури УПЛ та матч за Суперкубок відбудуться без глядачів

Футбольний чемпіонат відновлюється 21 серпня

Стартові тури футбольної Української прем’єр-ліги та матч за Суперкубок відбудуться без глядачів, повідомила програма «Футбол News».

Рішення ухвалене у зв’язку з нестабільною ситуацією із захворюваністю на COVID-19 в Україні.

Наприкінці липня в Україні тестово дозволили глядачам відвідати матчі плей-оф УПЛ за путівку в другий кваліфікаційний раунд Ліги Європи. До цього вболівальників не пускали на трибуни з березня після запровадження карантину.

Футбольний чемпіонат відновлюється 21 серпня матчем донецького «Олімпіка» та київського «Динамо».

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