Доступність посилання

Sister Sites
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
20 серпня 2020, Київ 21:16
Новини | Спорт

Футбол: Артем Кравець повернувся до київського «Динамо»

До «Динамо» повертається вихованець клубу

31-річний нападник Артем Кравець повернувся до київського «Динамо», повідомив офіційний сайт столичного клубу.

Угода розрахована на два роки з опцією продовження.

Кравець – вихованець київського «Динамо». У складі команди він двічі ставав чемпіоном України (сезони 2008/09 та 2014/2015), володарем Кубка України (2014/2015) та володарем Суперкубка України (2007). Кравець зіграв за «Динамо» 105 ігор (33 м’ячі).

У різний час на правах оренди нападник грав за київський «Арсенал», німецький «Штутгарт» та іспанську «Гранаду».

У січні 2018-го року він перейшов до турецького «Кайсериспора», де за два сезони провів 53 матчі (16 м’ячів).

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG