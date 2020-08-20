Футбол: Артем Кравець повернувся до київського «Динамо»

31-річний нападник Артем Кравець повернувся до київського «Динамо», повідомив офіційний сайт столичного клубу.

Угода розрахована на два роки з опцією продовження.

Кравець – вихованець київського «Динамо». У складі команди він двічі ставав чемпіоном України (сезони 2008/09 та 2014/2015), володарем Кубка України (2014/2015) та володарем Суперкубка України (2007). Кравець зіграв за «Динамо» 105 ігор (33 м’ячі).

У різний час на правах оренди нападник грав за київський «Арсенал», німецький «Штутгарт» та іспанську «Гранаду».

У січні 2018-го року він перейшов до турецького «Кайсериспора», де за два сезони провів 53 матчі (16 м’ячів).