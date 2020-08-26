Теніс: Ястремська не пройшла у чвертьфінал турніру в Нью-Йорку, поступилася Осаці

Українська тенісистка Даяна Ястремська не змогла вийти у чвертьфінал турніру WTA Premier 5 Western&Southern Open в Нью-Йорку. Як передає «Тенісний портал України», у матчі третього раунду українка, посіяна під 16-им номером, програла дворазовій переможниці турнірів Великого шолома, єкспершій ракетці світу японці Наомі Осаці з рахунком 3:6, 1:6.

Поєдинок тривав 1 годину 10 хвилин.

На шляху до третього раунду турніру Ястремська здолала американок Вінус Вільямс і Бернарду Перу.

Турнір WTA Premier 5 Western&Southern Open перенесли з американського Цинциннаті до Нью-Йорка.