Теніс: Ястремська вийшла в третій раунд турніру в Нью-Йорку, гратиме з Осакою

Українська тенісистка Даяна Ястремська вийшла в третій раунд турніру WTA Premier 5 Western&Southern Open в Нью-Йорку. Як передає «Тенісний портал України» у матчі другого раунду Ястремська, посіяна під 16-м номером, у трьох сетах переграла американку Бернарду Пера: 7:6, 4:6, 6:3.

Поєдинок тривав 2 години 7 хвилин.

Наступною суперницею Ястремської стане дворазова переможниця турнірів Великого шолома експерша ракетка світу японка Наомі Осака.

Турнір WTA Premier 5 Western&Southern Open перенесли з американського Цинциннаті до Нью-Йорка.