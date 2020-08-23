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23 серпня 2020, Київ 11:53
Новини | Суспільство

Теніс: українка Ястремська обіграла експершу ракетку світу на турнірі в Нью-Йорку

Даяна Ястремська

Українська тенісистка Даяна Ястремська вийшла до другого раунду турніру WTA Premier 5 Western&Southern Open, перенесеного з американського Цинциннаті до Нью-Йорка. Як передає «Тенісний портал України», українка у стартовому матчі посіяна на турнірі під 16-им номером, здолала єкспершу ракетку світу, семиразову переможницю турнірів Великого шолома Вінус Вільямс із рахунком 5:7, 6:2, 7:5.

Поєдинок тривав 2 години 35 хвилин.

Раніше Ястремьска вжк обігрувала експерших ракеток світу і переможниць Великого шолома: білоруску Вікторію Азаренко, іспанку Гарбіньє Мугурусу і Каролін Возняцкі з Данії.

Наступною суперницею українки на турнірі стане американка Бернарда Пера.

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