Теніс: українка Ястремська обіграла експершу ракетку світу на турнірі в Нью-Йорку

Українська тенісистка Даяна Ястремська вийшла до другого раунду турніру WTA Premier 5 Western&Southern Open, перенесеного з американського Цинциннаті до Нью-Йорка. Як передає «Тенісний портал України», українка у стартовому матчі посіяна на турнірі під 16-им номером, здолала єкспершу ракетку світу, семиразову переможницю турнірів Великого шолома Вінус Вільямс із рахунком 5:7, 6:2, 7:5.

Поєдинок тривав 2 години 35 хвилин.

Раніше Ястремьска вжк обігрувала експерших ракеток світу і переможниць Великого шолома: білоруску Вікторію Азаренко, іспанку Гарбіньє Мугурусу і Каролін Возняцкі з Данії.

Наступною суперницею українки на турнірі стане американка Бернарда Пера.