Угорщина першою в ЄС через COVID-19 повторно закриває кордон із 1 вересня

Влада Угорщини оголосила, що з 1 вересня закриває кордони країни для іноземців через зростання числа інфікованих COVID-19. Угорщина стала першою країною ЄС, знову закрила кордони після того, як у червні держави, що входять до Шенгенської зони, пом’якшили більшу частину обмежень на пересування в її межах.

У березні, коли почалося різке зростання числа інфікованих у Європі, кордони закрила більшість країн ЄС, така ситуація виникла вперше після набрання чинності Шенгенськими угодами. До кінця червня кордони були відкриті, проте окремі країни продовжують вимагати від громадян інших країн ЄС у разі в’їзду або піти на карантин, або пройти тест на коронавірус.

Зовнішні кордони Шенгенської зони і раніше закриті для громадян більшості країн світу.

В останні тижні в багатьох європейських країнах спостерігається істотне зростання кількості інфікованих. В Італії, Іспанії, Великій Британії за добу знову додається понад тисяча нових інфікованих. У Франції 28 серпня зареєстровано понад 7 тисяч нових заражених, це майже стільки ж, як 31 березня, на піку епідемії. У Парижі знову запроваджений масковий режим в усіх публічних місцях, у тому числі і на вулиці.

При цьому число смертей від COVID-19 у більшості країн ЄС зараз за добу значно менша, ніж навесні. Меншим є і число госпіталізованих.

Всього в світі, за останніми даними, виявлено понад 24 мільйони інфікованих. Понад 6 мільйонів із них захворіли у США. Померли від інфекції, за наявною статистикою, понад 800 тисяч людей по всьому світу.