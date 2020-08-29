В Україні новий рекорд COVID-19 – 2481 випадок за добу

За минулу добу, 28 серпня, в Україні зафіксовано 2481 випадок захворювання на коронавірусну інфекцію, 41 людина померла, 1055 пацієнтів одужали, свідчать дані РНБО.

Найбільше нових випадків виявлено у Києві – 265. 247 випадків діагностовано в Харківській області, 227 – у Тернопільській, 190 – у Львівській, 182 – в Івано-Франківській.

Найбільше летальних випадків за добу сталося у Києві, де померли шестеро хворих, по п’ять смертей зафіксовано у Львівській та Закарпатській областях, чотири – в Івано-Франківській, три – в Одеській.

Це другий поспіль день рекордних показників – 27 серпня в Україні повідомляли про 2 438 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу, 48 хворих померли, 866 людини одужали.

Кабінет міністрів 26 серпня продовжив адаптивний карантин в Україні до 31 жовтня 2020 року, посиливши деякі обмеження.