У МОЗ презентували правила організації навчання на період карантину

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов 28 серпня презентував затверджені МОЗ правила і рекомендації щодо організації навчального процесу на період карантину, повідомляє пресслужба міністерства.

«МОЗ має на меті зробити навчання дітей максимально безпечним та комфортним. Для різних класів і груп рекомендовано встановити різний час початку занять і перерв. Різниця може складати буквально 15 хвилин, але це вже зменшить ризик інфікування», – повідомив Степанов.

Очільник міністерства наголосив, що 1 вересня навчальний процес почнеться в усіх регіонах, окрім адміністративно-територіальних одиниць із «червоним» рівнем епідемічної небезпеки.

За рекомендаціями МОЗ:

усі навчальні заклади повинні бути забезпечені достатньою кількістю безконтактних термометрів, дезінфекторів, антисептиків для рук, засобів особистої гігієни й індивідуального захисту;

на вході до навчального закладу мають бути встановлені антисептики, а учні перед уроками повинні мити руки з милом;

перед початком робочого дня увесь персонал проходить температурний контроль;

функціонування у школах груп подовженого дня допускається за умови, що керівник закладу забезпечить дотримання під час їхньої роботи рекомендацій МОЗ щодо організації освітнього процесу.

Міністерство також рекомендує проводити заняття з деяких предметів (на розсуд учителя) на свіжому повітрі і максимально скоротити пересування дітей між класами.

Діти 1–4 класів можуть не використовувати маски.

Всі інші учні повинні заходити й ходити по школі у масках, але можуть не користуватися ними під час занять.

Харчування у школах має бути організовано так, щоб дотримуватися відстані 1,5 метра між столами і одного метра між дітьми. Забороняється використання формату «шведський стіл».

У разі виявлення симптомів захворювання у дитини під час занять на неї треба одягти маску, відвести в окреме приміщення і повідомити батьків.

Після цього вони мають звернутися до сімейного лікаря, який забезпечить приїзд бригади «швидкої», якщо цього потребує стан дитини.

Рішення про ізоляцію контактних із хворим осіб ухвалюватиме лікар-епідеміолог після підтвердження випадку COVID-19.

Станом на ранок 28 серпня в Україні виявили 2438 нових хворих на COVID-19, при цьому 48 людей померли, одужали – 866.

Загалом від початку пандемії кількість інфікованих становить 114 497 осіб, помер 2451 хворий, одужали – понад 55 тисяч.