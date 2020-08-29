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29 серпня 2020, Київ 20:19
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Міністр Степанов про COVID-19 в Україні: тести є, місця є, лікування безкоштовне

Міністр Степанов про COVID-19 в Україні: тести є, місця є, лікування безкоштовне
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Міністр Степанов про COVID-19 в Україні: тести є, місця є, лікування безкоштовне

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Міністр охорони здоров’я практично щодня проводить брифінги щодо ситуації з COVID–19, однак це не зменшує кількості запитань до нього. І ця розмова з Максимом Степановим швидше схожа на відповіді на запитання своєрідної «гарячої» лінії. Які правила поведінки пацієнта і його сімейного лікаря при симптомах COVID–19? Чому школярам молодшої школи не треба бути в масці під час уроків? Що потрібно вимагати в лікарні, якщо ви потрапили туди з коронавірусом? Чому не мають вимагати ПЛР тест, якщо вас госпіталізують на операцію чи для лікування хронічного захворювання? Куди пішли кошти з ковідного фонду і чому небезпечно цілувати бабусю? Про все це у «Суботньому інтерв’ю» міністра охорони здоров’я Максима Степанова для Радіо Свобода.

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