Третина дітей у світі пропустила дистанційне навчання – ЮНІСЕФ

Дитячий фонд Організації об’єднаних націй ЮНІСЕФ повідомив, що щонайменше третина школярів у світі – 463 мільйони дітей – не змогли отримати доступ до дистанційного навчання, коли через COVID-19 довелося закрити школи. Про це зокрема йдеться в новому звіті організації від 27 серпня

«Для великої кількості дітей освіта повністю була порушена упродовж місяців, що є надзвичайною ситуацією в світі. Ці наслідки можна відчути в економіках та суспільствах у наступні десятиліття», – заявила виконавча директорка ЮНІСЕФ Генрієтта Форе.

Загалом через карантин, кажуть в ООН, близько 1,5 мільярда школярів відчули на собі проблеми із закриттям шкіл.

Серед таких проблем, як йдеться у звіті, відсутність техніки та інструментів вдома для дистанційного навчання, доступу до телебачення, радіо та інтернету.

У звіті підкреслюється значна нерівність у доступі до дистанційної освіти між регіонами. Найбільше постраждали школярі у країнах Африки, південніше Сахари, де щонайменше половина всіх учнів не може навчатися віддалено.

ЮНІСЕФ закликає уряди країн зробити своїм пріоритетом безпечне відновлення роботи шкіл, коли вони почнуть знімати обмеження щодо їх закриття. А, якщо відкриття неможливе, то в ООН рекомендують застосувати механізм «компенсаційного навчання» через втрачений навчальний час. Системи освіти також повинні бути адаптовані та налагоджені таким чином, щоб протистояти майбутнім кризам, наголошують в дитячому фонді ООН.

Усього у звіті оцінювали дані зі 100 країн.