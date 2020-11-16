За крок до відставки: як у Раді вже пів року намагаються звільнити з МОЗ міністра Степанова

Уже пів року, як у Верховній Раді вимагають відправити міністра охорони здоров'я Максима Степанова у відставку. Депутати апелюють до незадовільного, на їхню думку, результату його роботи як очільника МОЗ.

Сам Степанов усю критику на свою адресу як відкидав, так і відкидає. Але якщо раніше на його боці була прихильність з боку президента Зеленського, то нині, схоже, що крісло під Степановим справді захиталося.

Не встиг міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявити про те, що інфікувався Covid-19 та піти на самоізоляцію, як у Раді вкотре заговорили про ймовірність його відставки.

Одним із перших, хто публічно на це натякнув, став депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк.

«Сценарій для детективного серіалу жахів: Епізод 1 – У п'ятницю в Кабміні підписують документ про звільнення одного з міністрів. Епізод 2 – Цей міністр починає екстрено шукати голоси проти свого звільнення. Епізод 3 – Міністр дізнається, що голоси для його звільнення є. При чому з лишком. Епізод 4 – Міністр на вихідних іде «на больничку». Епізод 5 ... coming soon», – написав Железняк у своєму Telegram-каналі.

Про те, що рішення щодо відставки міністра Степанова вже погоджене, дещо пізніше розповіла і ексгендиректорка департаменту медичних послуг МОЗ Оксана Сухорукова, яку 13 листопада запрошували до Офісу президента на зустріч, що стосувалась боротьби України з пандемією коронавірусу.

Вже у понеділок, 16 листопада, питання відставки Степанова не оминули і під час погоджувальної ради депутатських фракцій та груп. Спочатку про її неминучість згадала представниця «Європейської солідарності» Ірина Геращенко, а згодом – все той же депутат «Голосу» Ярослав Железняк.

«На жаль, своїми чутками про відставку влада довела до того, що пан Степанов (міністр охорони здоров'я) захворів на Covid-19. Ми бажаємо всі йому одужання і для того, щоб він скоріше одужав і не нервував, пропонуємо завтра зібрати позачергове засідання і проголосувати звільнення цього міністра як неефективного і такого, що провалив підготовку країни до хвилі коронавірусу», – наголосив Железняк.

Дещо пізніше стало відомо: у «Голосі» збирають підписи за проведення такого позачергового засідання Верховної Ради 17 листопада, та чи вистачить для цього голосів інших фракцій – наразі під питанням.

За інформацією співрозмовників Радіо Свобода, наближених до Офісу президента, питання відставки Степанова нині справді вирішене, однак, офіційно такі кадрові перестановки у МОЗ в Офісі президента поки що не коментують.

Із запитаннями про можливе звільнення Радіо Свобода звернулось і до самого Степанова. Зокрема, запитало:

чи мав він розмови про це з вищим керівництвом держави (зокрема з представниками ОП)?

як загалом ставиться до того, що його можуть відправити у відставку, у чому вбачає головну причину такого ймовірного рішення та чи вважає його справедливою оцінкою своїй діяльності як міністра?

«У мене не було розмов ні з ким на цю тему. Я повністю сконцентрований на роботі і конкретних результатах. За період, протягом якого я очолюю Міністерство охорони здоров’я, вдалося відбудувати систему лабораторних центрів, які за попередні роки були зруйновані. У квітні ми робили лише 200 ПЛР-тестів на добу. За 7 місяців, поки я перебуваю на посаді, ми збільшили кількість ПЛР-тестувань до понад 55 тисяч на добу. Для лікування пацієнтів із COVID-19 у квітні було всього 12 тисяч ліжок, зараз готові до використання 48 тисяч ліжок, половина яких із підведеним киснем. Конкретні показники та результати – єдине, що мене зараз хвилює», – наголосив Степанов у відповідь на запитання Радіо Свобода.

На думку міністра, його відставка ініціюється лише окремими політичними силами, для яких він, як вважає, «дуже незручний міністр».

«Питання моєї відставки ініціюється партією «Голос», члени якої активно розвалювали медичну систему протягом багатьох років й хочуть продовжити її знищувати надалі. Тому я для них дуже «не зручний» міністр», – вважає Степанов.

У кріслі міністра охорони здоров'я Степанов наразі перебуває вже майже вісім місяців.

Призначити його на цей пост Раді вдалося не одразу: спершу не вистачило голосів. Але навіть під час повторного, успішного голосування, все одно було чимало тих, кого Степанов не влаштував: майже у повному складі тоді «утримались» «Європейська солідарність», «Батьківщина», «Голос» і навіть низка депутатів від «Слуги народу».

Не минуло і півтора місяця, як частина парламентарів захотіла відправити новопризначеного міністра у відставку: з одного боку – через недостатнє забезпечення медиків засобами захисту, а з іншого – через закупівлю захисних костюмів для них за завищеними цінами.

Сам міністр усі звинувачення на свою адресу тоді заперечував, а коментуючи збір підписів під постановою про свою відставку, зазначав:

«Дивіться, це ж питання не до мене. А це ж питання до людей, які цим займаються. У яких є конкретна мета. У яких є конкретні побоювання... Я ж для них достатньо незручний міністр... Який не готовий погоджуватися на те, щоб далі продовжувати цю політику руйнування, яку вони пропонували останні там 3-4 роки, і те, в якому стані була система охорони здоров'я».

На боці Степанова був тоді і президент Володимир Зеленський.

Саму постанову про відставку Степанова зареєстрували у Раді наприкінці липня, а через місяць – наприкінці серпня – депутати заявили про потребу викликати міністра зі звітом до парламенту.

Станом на середину вересня топ-спікери «Слуги народу» називали відставку Степанова малоймовірною.

«Я не буду голосувати, бо не бачу заміни, не бачу можливості, щоб у такий важкий час, коли йде друга хвиля (змінювати міністра охорони здоров’я – ред.)», – заявляла представниця монобільшості Ірина Верещук.

«Я дуже високо оцінюю його (Степанова – ред.) роботу… З Кабінету міністрів міністр Степанов є одним із найефективніших міністрів, я вважаю що ця людина на своєму місці. Я вважаю, що у такий важкий для країни час він буде ефективнішим саме на посаді міністра… Я б його не відпускав», – говорив «Слуга народу» Данило Гетьманцев.

Сам міністр Степанов у цей час вирішив не лише займатись міністерством, але й балотуватись на місцевих виборах до Одеської облради на чолі списку «Слуги народу». При цьому він наголосив, що в разі обрання, з поста очільника МОЗ ​не піде.

На початку жовтня про необхідність відставки Степанова заговорили і в інших політичних силах. Зокрема, із таким зверненням до президента Зеленського звернулись представниці жіночого руху партії «За майбутнє».

«Життями українців керує людина, яка за пів року не зробила нічого для покращення епідеміологічної ситуації… Міністре Степанов, ви не справились зі своїми обов’язками. Вам час піти!.. Пане президенте, чи готові ви брати на себе відповідальність за бездіяльність міністра охорони здоров’я та смерті українських громадян? Якщо ні – ви маєте відправити Степанова у відставку!» – закликали координаторки руху.

Із вимогою розглянути постанову про негайне звільнення міністра охорони здоров’я Максима Степанова дещо пізніше звернувся і член депутатської групи «За майбутнє» у парламенті Ігор Палиця.

«Ви повинні робити висновки по прем’єр-міністру, по Кабміну та по міністру охорони здоров’я. Представники партії «За майбутнє» зібрали за 2 тижні пів мільйона підписів за звільнення Максима Степанова. Українці вмирають через нього, а вся відповідальність на нас з вами і на Президенті України», – заявив він.

Цікаво, що Палиця – не просто депутат, а й кум міністра Степанова. Саме ці родинні зв'язки викликали чимало запитань у низки «слуг народу» ще на етапі затвердження Степанова як головного кандидата на посаду очільника МОЗ.

«Я запитала, які саме цінності їх об’єднують, на що він сказав, що просто похрестив дітей і в цьому немає ніякої політики», – розповідала тоді представниця монобільшості Лада Булах у коментарі Радіо Свобода.

Сам Палиця під час голосування за призначення Степанова на очільника МОЗ був відсутній. Нині ж вимагає його відставки.

Наразі очільник МОЗ Максим Степанов, хоч і розуміє, що «рано чи пізно все закінчується», однак забігати наперед у питанні своєї майбутньої кар'єри не хоче.

«Коли буде привід – буду вирішувати», – наголосив він у коментарі Радіо Свобода.

Дещо раніше він також заявив про те, що депутатом Одеської обласної ради ставати не буде, тому що «потрібно добре робити щось одне».

Якщо ж міністра Степанова нині таки справді відправлять у відставку, то він стане вже третім очільником МОЗ, якого звільнили за каденції президента Зеленського.