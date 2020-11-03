Голова МОЗ відповів на заклики до відставки: «не всі мрії збуваються»

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов відкинув заклики до відставки під час свого виступу у Верховній Раді 3 листопада.

Відповідаючи на запитання народної депутатки від «Голосу» Ольги Стефанишиної, представниці комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування, щодо того, чим міністр планує займатися після того, як парламент підтримає його звільнення, Степанов сказав: «Я вам вже відповідав: не всі мрії збуваються. Дякую. У мене все».

У липні у Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про звернення парламенту до Кабінету міністрів України щодо звільнення міністра охорони здоров’я Максима Степанова. Документ був зареєстрований 27 липня, його ініціаторами вказані 96 народних депутатів із різних фракцій.



Ініціювала відставку міністра фракція «Голос», 2 червня представники цієї фракції почали збирати підписи депутатів за звільнення Степанова.



У відповідь на ініціювання його відставки міністр Степанов в інтерв’ю Радіо Свобода заявляв, що «є багато чого, що вдалось» йому на цій посаді.

Степанов очолив МОЗ 30 березня. Його кандидатуру депутати схвалили з другої спроби, звільнивши перед цим Іллю Ємця.