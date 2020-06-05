Степанов відреагував на збір підписів про свою відставку

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов прокоментував у інтерв’ю Радіо Свобода збір підписів про свою відставку.

«Ну це бажання фракції «Голос». Їм, мабуть, просто байдуже щодо української медицини. Вони хочуть, щоб була продовжена та політика, яка була щодо українських лікарів, українських медиків. Зокрема, деякі сьогоднішні депутати фракції «Голос» мали до неї безпосереднє відношення», – зазначив міністр.

Степанов також оцінив свою роботу на посаді очільника МОЗ.

«Є багато чого, що вдалось. Але є, дійсно, ті речі, які ще не вдались, над якими ми працюємо», – зазначив він.

Степанов вважає, що нинішньому керівництву МОЗ вдалося встановити «чіткий контроль над ситуацією з коронавірусом».

«І нам вдалось уникнути питань, пов’язаних з великим піковим навантаженням на українську систему охорони здоров’я», – додав міністр.

2 червня народна депутатка від «Голосу» Ольга Стефанишина закликала депутатів підписати постанову про звільнення Степанова.