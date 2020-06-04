Міністр охорони здоров’я не виключає посилення карантину

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов не виключає посилення карантину через COVID-19.

«Для нас дуже важливо саме дотримання тих рекомендацій, які дає МОЗ, щоб ми не потребували введення посилення», – заявив Степанов на брифінгу.

Він наголосив, що МОЗ, зокрема, рекомендує користуватися засобами індивідуального захисту, антисептиками та дотримуватися соціальної дистанції.

«Усі ці заходи розроблені провідними фахівцями нашої країни, епідеміологи та інфекціоністами. Для того, щоб знижувати ризик інфікування, унеможливлювати інфікування, їх треба дотримуватися. В іншому випадку ми можемо спостерігати збільшення кількості захворівших і, як наслідок, звичайно, МОЗ буде рекомендувати введення якихось додаткових заходів», – зазначив міністр.

4 червня в Україні виявили найбільшу за час пандемії кількість нових хворих на COVID-19 – 588. Загалом в Україні підтвердили 25 410 випадків COVID-19. 11 040 людей одужали, 748 померли.