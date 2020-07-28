У Раді зареєстрували проєкт постанови про відставку голови МОЗ Степанова

У Верховній Раді зареєстрований проєкт постанови про звернення парламенту до Кабінету міністрів України щодо звільнення міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

Документ зареєстрований 27 липня, його ініціаторами вказані 96 народних депутатів із різних фракцій.

Ініціювала відставку міністра фракція «Голос», 2 червня представники цієї фракції почали збирати підписи депутатів за звільнення Степанова.

«Досі не запроваджено масштабне тестування на коронавірус, а кількість хворих вже перевалила за тисячу осіб на день. Життєво необхідні закупівлі для лікарень продовжують робити волонтери, тоді як МОЗ закупило костюми за ціною, яка майже вдвічі перевищує ринкову. Степанов заблокував державні закупівлі ліків, дефіцит яких українські пацієнти почнуть відчувати вже цієї осені, а дехто з них – залишиться без ліків аж до весни-літа наступного року», – заявила Ольга Стефанишина, народна депутатка фракції «Голос», представниця комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування.

У відповідь на ініціювання його відставки міністр Степанов в інтерв’ю Радіо Свобода заявляв, що «є багато чого, що вдалось» йому на цій посаді. «Але є, дійсно, ті речі, які ще не вдались, над якими ми працюємо», – зазначив він.

Степанов вважає, що нинішньому керівництву МОЗ вдалося встановити «чіткий контроль над ситуацією з коронавірусом».

«І нам вдалось уникнути питань, пов’язаних з великим піковим навантаженням на українську систему охорони здоров’я», – додав міністр.

Ініціативу «Голосу» він назвав байдужістю до української медицини. «Вони хочуть, щоб була продовжена та політика, яка була щодо українських лікарів, українських медиків. Зокрема, деякі сьогоднішні депутати фракції «Голос» мали до неї безпосереднє відношення», – зазначив міністр.

Степанов очолив МОЗ 30 березня. Його кандидатуру депутати схвалили з другої спроби, звільнивши перед цим Іллю Ємця.