МОЗ запустило контакт-центр для протидії COVID-19

Міністерство охорони здоров’я України з 2 листопада запустило загальнодержавний контакт-центр для протидії COVID-19. Про це на брифінгу розповів очільник МОЗ Максим Степанов.

Він пояснив, що контакт-центр працюватиме цілодобово, оскільки регіональні гарячі лінії не справляються з навантаженням.

Звертатися до контакт-центру за номером 0-800-60-20-19 у МОЗ радять у випадках, коли ви маєте питання, пов’язані з лікуванням чи тестуванням.

У контакт-центрі працюватимуть 150 операторів. Кожне звернення буде фіксуватися автоматично.

Cтаном на 2 листопада в Україні виявлено понад 402 тисячі інфікованих, померли 7 375 людей, одужали – понад 163 тисячі.