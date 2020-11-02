Кілька гравців і працівників ФК «Динамо» захворіли на COVID-19 перед матчем з «Барселоною»

Напередодні вильоту на матч 3-го туру групового раунду Ліги чемпіонів проти «Барселони» гравці, тренерський штаб і персонал першої команди «Динамо» здали обов’язкові тести на COVID-19 і дехто отримав позитивні результати, повідомила у понеділок пресслужба динамівців

«Тестування показало позитивний результат у кількох футболістів команди: Георгія Цитаїшвілі, Дениса Гармаша, Міккеля Дуелунда, Олександра Караваєва, Тудора Белуце та Миколи Шапаренка. Крім того, позитивний результат дали тести асистента головного тренера Еміла Караса та чотирьох представників персоналу команди», – повідомила пресслужба «Динамо».

Згідно з повідомленням, усі динамівці, у яких виявлено COVID-19, перебувають на самоізоляції та почуваються задовільно.

У середу, 4 листопада, «Барселона» прийме київське «Динамо» в рамках групового етапу Ліги чемпіонів.