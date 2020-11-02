Упродовж минулої доби госпіталізували понад 800 хворих на COVID-19 – Степанов

Упродовж минулої доби, 1 листопада, в Україні госпіталізували 801 хворого з COVID-19. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Під час брифінгу Степанов повідомив, що протягом минулого тижня госпіталізували 7 248 хворих, що на 10,7 відсотка більше за попередній.

Міністр уточнив, що серед 6 754 виявлених напередодні інфікованих, 271 дитина та 255 медиків. Загалом же від початку пандемії в Україні захворіли 22 590 дітей та 23 891 медичний працівник.

Cтаном на 2 листопада в Україні виявлено понад 402 тисячі інфікованих, померли 7 375 людей, одужали – понад 163 тисячі.