COVID-19 у Києві: влада каже, що лікарні заповнені на 73%

Влада Києва підготувала понад 3100 ліжок для хворих на CJVID-19 і на сьогодні вони заповнені майже на 73 відсотки, повідомила речниця Київського міського голови Віталія Кличка Оксана Зінов’єва.

«На жаль, не зменшується кількість киян, які потребують госпіталізації. Сьогодні в стаціонарах медзакладів міста лікуються 1990 хворих на коронавірус. Із них 39 дітей. У важкому стані перебувають 504 пацієнти. Кисневу підтримку отримують 784 людини. Під апаратами ШВЛ – 22 хворих. Іще 401 пацієнт – у лікарнях із підозрою на коронавірус», – розповіла Зінов’єва.

Раніше сьогодні мер Києва Віталій Кличко оцінив як «справді, складну» ситуацію з COVID-19 у Києві. За його словами, запровадження суворого карантину в столиці буде «крайнім заходом», але виходячи із того, як розвиватиметься ситуація, міська влада буде змушена виконувати рішення уряду, якщо той запровадить жорсткі обмеження.

Станом на 2 листопада у Києві з початку епідемії зафіксували 38 745 випадків COVID-19, одужали 12 924 людини, померли 787.

В Україні виявлено понад 4027 тисячі інфікованих коронавірусом, померли 7 375 людей, одужали понад 163 тисячі.