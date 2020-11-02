Через коронавірусну пандемію бюджет Києва до кінця року недоотримає близько 5 млрд грн – Кличко

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що, за прогнозами, через коронавірусну пандемію і пов’язані з нею обмеження бюджет столиці за підсумками року недоотримає мільярди гривень.

«Ми повинні втримати економіку міста, яка вже й так постраждала від кризи. Запровадження обмежень зменшило надходження до бюджету міста. Так, за оцінками економістів КМДА, бюджет столиці до кінця року недоотримає близько 5 мільярдів гривень. Із них більшу частину – 3 мільярди гривень – це ПДФО (податок на доходи фізичних осіб – ред.)», – повідомив Кличко.

Він додав, що запровадження суворого карантину в столиці буде «крайнім заходом», але виходячи із того, як розвиватиметься ситуація, міська влада буде змушена виконувати рішення уряду, якщо той запровадить суворі заходи.

Нині Київ перебуває у «помаранчевій зоні».

Станом на 2 листопада у Києві з початку епідемії зафіксували 38 745 випадків COVID-19, одужали 12 924 людини, померли 787.

В Україні виявлено понад 4027 тисячі інфікованих коронавірусом, померли 7 375 людей, одужали понад 163 тисячі.