Кличко повідомив про найбільшу з початку пандемії кількість смертей через коронавірус у Києві

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що у столиці від початку пандемії коронавірусу зафіксовано найбільшу кількість летальних випадків за добу – дев’ять. За його словами, кількість хворих минулої доби зросла на 251 людину, одужали 95 людей.

«Збільшується останніми днями кількість хворих на коронавірус, які потребують госпіталізації. На сьогодні у стаціонарах перебувають 486 пацієнтів. Із них 22 дитини. 101 хворий у важкому стані. 195 отримують кисневу терапію. 14 – під апаратами ШВЛ. Іще 60 пацієнтів перебувають у лікарнях із підозрою на коронавірус. Не відступає і пневмонія. За минулу добу до лікарень столиці госпіталізували 108 пацієнтів із таким діагнозом. Загалом же запалення легень у столичних медзакладах лікують 893 пацієнти», – повідомив Віталій Кличко.

На сьогодні в столиці 12 719 підтверджених випадків COVID-19, 187 киян померли, коронавірус подолали 4070 людей.

Станом на ранок 28 серпня, кількість інфікованих коронавірусом в Україні становить 114 497 осіб, померли з початку пандемії 2451 хворих, одужали понад 55 тисяч.