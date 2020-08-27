Кличко заявив про найбільшу від початку пандемії кількість госпіталізованих через COVID-19 у Києві

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у столиці за минулу добу госпіталізували найбільшу з часу початку пандемії коронавірусу кількість хворих.

«Уперше така велика кількість госпіталізованих хворих. До лікарень столиці потрапили минулої доби 63 пацієнти. Інші – на самоізоляції під контролем лікарів», – повідомив Кличко.

За його словами, усього за попередню добу вірус виявили у 220 людей, 4 хворих померли, 68 – одужали. Найбільше випадків захворювання, повідомив Кличко, виявили в Дарницькому районі – 35.

На сьогодні в столиці 12 468 підтверджених випадків захворювання на COVID-19, 178 людей померли, 3975 – одужали.