Повторні інфікування коронавірусом викликають занепокоєння щодо імунітету

Reuters

У двох пацієнтів у Європі підтвердилося повторне зараження коронавірусом, що викликало занепокоєння щодо імунітету людей до цього вірусу, з викликаною яким пандемію бореться весь світ.

Ці випадки, в Бельгії і Нідерландах, були виявлені після публікації цього тижня звіту дослідників із Гонконгу про чоловіка, який повторно заразився іншим штамом вірусу через чотири з половиною місяці після того, як було зафіксоване його одужання – то було перше задокументоване повторне інфікування.

Це викликало побоювання щодо ефективності потенційних вакцин проти вірусу, який убив сотні тисяч людей. Проте експерти кажуть, що для того, щоб ці занепокоєння були виправданими, має бути виявлено набагато більше таких повторних заражень.

Бельгійський вірусолог Марк Ван Ранст повідомив, що випадком у Бельгії була жінка, яка вперше заразилася COVID-19 у березні, а потім знову іншим штамом коронавірусу в червні. За його словами, ймовірно, будуть виявлені й подальші випадки повторні інфікування.

Ван Ранст повідомив в інтерв’ю Reuters TV, що в жінки, якій понад 50 років, виробилася дуже мала кількість антитіл після першого зараження, хоча вони, ймовірно, послабили повторне захворювання. За його словами, повторні інфікування – напевно, окремі виняткові випадки, хоча наразі ще зарано це стверджувати, і імовірно, що наступними тижнями буде виявлено набагато більше таких випадків.

Вірусолог додав, що новий коронавірус показав себе більш стабільним, ніж вірус грипу, але він усе-таки змінюється.

«Віруси мутують, а це означає, що потенційні вакцини не діятимуть вічно, десять років чи, можливо, навіть і не п’ять. Так само як і проти вірусу грипу, їх потрібно буде модифікувати досить регулярно», – сказав він.

Ван Ранст, який є членом низки бельгійських комітетів для боротьби з COVID-19, каже, що для фахівців, які створюють вакцину, це не сюрприз. «Було б чудово, якби вірус був більш стабільним, ніж він є, але природу не пересилиш», – сказав експерт.

Генетичне тестування

Національний інститут громадського здоров’я в Нідерландах повідомив, що теж зафіксував випадок повторного зараження в країні.

Нідерландська телерадіокомпанія NOS із посиланням на інформацію від вірусолога Маріон Коопманс повідомила, що пацієнткою є жінка літнього віку з послабленим імунітетом.

Вона сказала, що краще відомі такі випадки, де люди хворіли протягом тривалого часу, і ще не вилікуване захворювання спалахувало знову.

Але справжнє повторне інфікування, як було виявлено в Нідерландах, Бельгії й Гонконгу, вимагає генетичного тестування вірусу і першого, і другого зараження, щоб виявити незначні відмінності у штамах вірусів в обох випадках.

За словами Ван Ранста, такі тести показали, що бельгійський пацієнт заразився іншим штамом вірусу.

Речниця ВООЗ Марґарет Гарріс на брифінгу ООН у Женеві повідомила щодо випадку в Гонконгу про те, що на тлі появи час від часу непідтверджених повідомлень про повторні зараження важливо вести чітку документацію.

Деякі експерти вважають, що такі випадки починають з’являтися через більшу кількість тестувань у всьому світі, а не через те, що вірус може поширюватися по-різному.

Проте ці випадки викликають занепокоєння з низки причин, сказав доктор Дейвід Стрейн, лікар і старший викладач в Ексетерському університеті, голова комітету медиків-науковців Британської медичної асоціації.

«По-перше, це показує, що попередні зараження не завжди захищають від повторних, – сказав він. – По-друге, ймовірно, що вакцини можуть не надати тієї надії, яку ми очікуємо».