Заборона на в’їзд іноземцям: Кабмін не розглядав можливість в’їзду тим, хто має негативний ПЛР-тест – міністр Кабміну

Кабінет міністрів не розглядав можливість дозволити в’їзд іноземцям, які хочуть перетнути кордон України, якщо вони мають негативний результат ПЛР-тест на коронавірус, заявив Радіо Свобода міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

«Така можливість на засіданні уряду не розглядалась», – сказав міністр, відповідаючи на запитання ведучої в ефірі передачі «Свобода Live».

Від півночі 28 серпня, за рішенням Кабінету міністрів, до України обмежений в’їзд іноземців «із метою запобігання поширенню на території України другої хвилі гострої респіраторної хвороби СОVID-19» на місячний термін, до півночі 28 вересня. При цьому вказані винятки для низки категорій іноземців, але можливості для іноземців в’їхати поза цими винятками, просто довівши відсутність вірусу в організмі, не передбачена.