Нове довкола COVID-19 у світі за тиждень – відео
У всьому світі кількість випадків COVID-19 перевищує 25 мільйонів, при цьому в Індії зареєстрований найвищий рівень нових інфікувань; країни Європи запроваджують нові обмеження по мірі зростання кількості випадків захворювання; а школи випробовують різні профілактичні заходи до початку занять. (Reuters, AP)
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