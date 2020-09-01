У всьому світі кількість випадків COVID-19 перевищує 25 мільйонів, при цьому в Індії зареєстрований найвищий рівень нових інфікувань; країни Європи запроваджують нові обмеження по мірі зростання кількості випадків захворювання; а школи випробовують різні профілактичні заходи до початку занять. (Reuters, AP)