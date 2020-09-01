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01 вересня 2020, Київ 09:29
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Нове довкола COVID-19 у світі за тиждень – відео

Нове довкола COVID-19 у світі за тиждень – відео
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Нове довкола COVID-19 у світі за тиждень – відео

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У всьому світі кількість випадків COVID-19 перевищує 25 мільйонів, при цьому в Індії зареєстрований найвищий рівень нових інфікувань; країни Європи запроваджують нові обмеження по мірі зростання кількості випадків захворювання; а школи випробовують різні профілактичні заходи до початку занять. (Reuters, AP)

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