МАУ планує скасувати рейси за 9 маршрутами через обмеження уряду на в’їзд іноземців

Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» заявила про намір скасувати з 14 вересня рейси на дев’яти напрямках через обмеження Кабінету міністрів на в’їзд іноземців в Україну.

«Внаслідок ухвалення зазначених заходів МАУ змушена переглянути розклад рейсів і суттєво їх скоротити. Починаючи з 14 вересня будуть повністю скасовані такі рейси: Київ – Запоріжжя (OZH) – Київ; Київ – Мадрид (MAD) – Київ; Київ – Барселона (BCN)– Київ; Київ – Афіни (ATH) – Київ (окрім двох рейсів); Київ – Женева (GVA) – Київ; Київ – Делі (DEL) – Київ; Київ – Берлін (TXL) – Київ; Київ – Кишинів (KIV) – Київ; Київ – Херсон (KHE) – Київ (з 20 вересня)», – йдеться в повідомленні.

Крім того, планують скоротити частоту рейсів за такими маршрутами: Київ – Одеса (ODS) – Київ; Київ – Париж (CDG) – Київ; Київ – Дюссельдорф (DUS) – Київ; Київ – Брюссель (BRU) – Київ; Київ – Дубай (DXB) – Київ; Київ – Стамбул (IST) – Київ; Київ – Тель-Авів (TLV) - Київ.

«Рішення МАУ щодо плану польотів на найближчі два тижні буде ухвалене після публікації усіх необхідних рішень органів державної влади – Кабінету міністрів України, Державної авіаційної служби, Державної прикордонної служби тощо», – додали в компанії.

За даними авіакомпанії, із загального поточного пасажиропотоку МАУ відсоток перевезених іноземців становить майже 60%.

Кабінет міністрів України вирішив від півночі 28 серпня до 28 вересня закрити кордони для іноземних громадян. При цьому рішення містить винятки для тих, кому в’їзд дозволений.