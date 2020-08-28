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28 серпня 2020, Київ 18:30
Новини | Суспільство

МАУ планує скасувати рейси за 9 маршрутами через обмеження уряду на в’їзд іноземців

Кабінет міністрів України вирішив від півночі 28 серпня до 28 вересня закрити кордони для іноземних громадян. При цьому рішення містить винятки для тих, кому в’їзд дозволений

Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» заявила про намір скасувати з 14 вересня рейси на дев’яти напрямках через обмеження Кабінету міністрів на в’їзд іноземців в Україну.

«Внаслідок ухвалення зазначених заходів МАУ змушена переглянути розклад рейсів і суттєво їх скоротити. Починаючи з 14 вересня будуть повністю скасовані такі рейси: Київ – Запоріжжя (OZH) – Київ; Київ – Мадрид (MAD) – Київ; Київ – Барселона (BCN)– Київ; Київ – Афіни (ATH) – Київ (окрім двох рейсів); Київ – Женева (GVA) – Київ; Київ – Делі (DEL) – Київ; Київ – Берлін (TXL) – Київ; Київ – Кишинів (KIV) – Київ; Київ – Херсон (KHE) – Київ (з 20 вересня)», – йдеться в повідомленні.

Крім того, планують скоротити частоту рейсів за такими маршрутами: Київ – Одеса (ODS) – Київ; Київ – Париж (CDG) – Київ; Київ – Дюссельдорф (DUS) – Київ; Київ – Брюссель (BRU) – Київ; Київ – Дубай (DXB) – Київ; Київ – Стамбул (IST) – Київ; Київ – Тель-Авів (TLV) - Київ.

«Рішення МАУ щодо плану польотів на найближчі два тижні буде ухвалене після публікації усіх необхідних рішень органів державної влади – Кабінету міністрів України, Державної авіаційної служби, Державної прикордонної служби тощо», – додали в компанії.

За даними авіакомпанії, із загального поточного пасажиропотоку МАУ відсоток перевезених іноземців становить майже 60%.

Кабінет міністрів України вирішив від півночі 28 серпня до 28 вересня закрити кордони для іноземних громадян. При цьому рішення містить винятки для тих, кому в’їзд дозволений.

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