Хто замовив підпал автомобіля «Схем» і як матеріали слідства потрапили до рук Портнова?

Поліція затримала частину підозрюваних у підпалі автомобіля «Схем». Але швидше, ніж у МВС змогли розповісти про деталі розслідування, колишній чиновник Андрій Портнов продемонстрував, що може оперативно отримувати доступ до матеріалів слідства про обшуки. У МВС щодо цього роблять припущення про витік інформації. А от щодо мотивів підпалювачів чи можливих замовників наразі не версій не оприлюднюють.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що поліція 26 серпня затримала підозрюваного у підпалі автомобіля програми журналістських розслідувань «Схеми».

«Національна поліція затримала у порядку ст. 208 КПК мешканця Луганщини, який обґрунтовано підозрюється у підпалі авто журналістів «Схем», Радіо Свобода. Вилучено одяг зловмисників, запалювальні шашки, інші докази. Тривають обшуки. Працюємо далі. Деталі згодом», – повідомив Аваков у твітері.

Уже через годину юрист Андрій Портнов заявив про причетність до підпалу автомобіля «технічного функціонера партії Порошенка «Солідарність». Він також оприлюднив у телеґрамі фото прескарти , яка нібито належала комусь із затриманих.

Ексзаступник голови адміністрації президента Віктора Януковича вже не вперше заявляє про можливі порушення закону з боку Петра Порошенка чи його соратників.

Якщо цей документ справді вилучений під час обшуку і є матеріалом слідства – яким чином він потрапив до Андрія Портнова?

Це викликало запитання: чи є оприлюднене Портновим фото частиною слідчих матеріалів у справі, і якщо це так, то який стосунок до підпалу автомобіля має власник посвідчення, а головне, як матеріали слідства потрапили до приватної особи? Ці запитання поставила у фейсбуці керівниця проєкту журналістських розслідувань «Схеми» Наталія Седлецька.

«Якщо цей документ справді вилучений під час обшуку і є матеріалом слідства – яким чином він потрапив до Андрія Портнова, враховуючи, що сам міністр у своєму твіті не публікував його серед інших фотографій із місця затримання підозрюваного і не називав прізвищ ані затриманого, ані його ймовірних спільників?» – пише Седлецька.

Згодом у МВС уточнили, що затримали двох підозрюваних і ще двох розшукують. Один із затриманих – житель Луганської області, інший – киянин, повідомив Радіо Свобода директор Департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко.

Фактично затриманих двоє, фізично, але процесуально затримання оформлено одному

«Фактично затриманих двоє, фізично, але процесуально затримання оформлено одному… Один із цих двох із більшою ймовірністю є особою, яка причетна до злочину, бо там є певний набір доказів, які вказують, що він причетний до розвідки, до самого вчинення злочину. А друга особа, яка затримана, …це, скажімо так, один зі зв’язків групи, що мала стосунок до автомобіля, який використовували підозрювані під час вчинення злочину. Його роль буде встановлена», – сказав Артем Шевченко.

«Візитівка Яроша»

На ситуацію відреагували у партії «Європейська солідарність». У своїй відповіді на запит Радіо Свобода щодо причетності власника посвідчення до підпалу авто пресслужба політичної сили назвала фото, оприлюднене Андрієм Портновим, черговою «візитівкою Яроша».

Оприлюднене Портновим прострочене «посвідчення» стало ще однією «візитівкою Яроша»

«Російська пропаганда не здатна вигадати нічого нового. Оприлюднене саме Портновим прострочене «посвідчення» позаштатного кореспондента газети, яка давно не видається і де такий працівник ніколи не працював, стало ще однією «візитівкою Яроша». Ми вдячні поліції за проведене розслідування. Бо всі, хто перешкоджає журналістській діяльності – чи то палії автомобіля редакції програми «Схеми», чи функціонери ДБР, які намагаються арештувати опозиційний канал «Прямий», – усі мають нести відповідальність перед законом. А «Європейська солідарність» послідовно підтримує свободу слова, у тому числі свободу критикувати владу», – заявила пресслужба «ЄС».

Звідки витік?

Головна редакторка Київського бюро Радіо Свобода Інна Кузнецова зустрілася з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим і керівництвом Національної поліції. Вона теж запитувала, як матеріали справи могли потрапити до Андрія Портнова.

Щодо публікації громадянином Андрієм Портновим матеріалів слідства у цій справі, то в МВС пояснили, що це міг бути витік фотографії з місця обшуку

«Щодо публікації громадянином Андрієм Портновим матеріалів слідства у цій справі, то в МВС пояснили, що це міг бути витік фотографії з місця обшуку від кола осіб, які мали доступ до цих відомостей, і серед них не тільки поліцейські, але і процесуальні керівники (прокуратура). Я подякувала за активні дії для пошуку причетних до підпалу автомобіля «Схем» і наголосила на тому, що очільниця RFE/RL Дейзі Сінделар вимагала встановлення не лише виконавців, але і замовників злочину», – повідомила Інна Кузнецова у фейсбуці.

Відтак має відбутися розслідування щодо витоку інформації і шляхів потрапляння матеріалів слідства до Андрія Портнова, який їх використовує як політичний гравець, зауважила в коментарі Радіо Свобода виконавча директора Інституту масової інформації Оксана Романюк. Крім того, на її думку, розслідування можна буде вважати завершеним, коли будуть знайдені замовники злочину.

У чиїх інтересах було здійснено цей підпал? Це просто випадкові особи з вулиці?

«Встановили чотири особи причетних до підпалу, але ми б хотіли почути про версії, які розробляє поліція. Я хочу почути від поліції чітко, що це пов’язано із журналістською діяльністю, що ці особи пов’язані з якимись замовниками. В чиїх інтересах було здійснено цей підпал? Це просто випадкові особи з вулиці? Я тоді буду дуже сумніватися в результатах цього розслідування. Надзвичайно важливо встановити не лише виконавців, а й замовників. Добре, що розслідують. Очевидно, що має вплив громадськість, що про це пишуть і привертають до цього увагу. Але ще рано робити висновки без принаймні версій щодо замовників», – сказала Романюк.

Національна поліція України 6 листопада 2019 року зареєструвала кримінальне провадження через тиск колишнього депутата й ексзаступника голови адміністрації президента Андрія Портнова на редакцію програми журналістських розслідувань «Схеми» (спільний проєкт Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший»).

Наступного дня поліція відкрила провадження за заявою Портнова про перешкоджання його «журналістській діяльності».

Портнов раніше виклав персональні дані частини знімальної групи «Схем», включно з номерними знаками і адресами. Причетність до підпалу він заперечує.

Які мотиви паліїв?

Уже той факт, що керівництво МВС зацікавлене показати прогрес у розслідуванні підпалу автомобіля «Схем», є добрим сигналом, вважає голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко. На його думку, нинішні результати, досягнуті поліцією у справі, є приводом для «обережного оптимізму».

Сигнал усім нашим колегам про те, що все ж є прецеденти, коли карають тих, хто порушує їхні права

«Якщо керівництво МВС гарантує, що це саме причетні до підпалу люди, то це все ж певний сигнал для суспільства, що нападники і порушники все ж не можуть почуватися у спокої, сигнал усім нашим колегам про те, що все ж є прецеденти, коли карають тих, хто порушує їхні права. Обережний оптимізм найближчим часом або буде виправданий, або, якщо буде багато політизації, то перетвориться на розчарування. Але будемо сподіватися, що МВС не обмежиться оприлюдненою інформацією, а у найближчий час дасть більше фактажу про причини, пояснить щодо того журналістського посвідчення», – зауважив Томіленко.

Вночі 17 серпня в Броварах невідомі підпалили автомобіль програми журналістських розслідувань «Схеми» (спільний проєкт Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший»), який належить водієві програми – учасникові знімальної групи Борисові Мазуру. Поліція через підпал автомобіля розпочала кримінальне провадження за статтею про умисне знищення або пошкодження майна. Державна служба з надзвичайних ситуацій дійшла висновку, що авто зайнялося через «занесення стороннього джерела запалювання».​

Тимчасова виконувачка обов’язків президента Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода Дейзі Сінделар закликала українську владу якнайшвидше розслідувати інцидент.

Крім того, провести ретельне і прозоре розслідування підпалу автомобіля закликав Міжнародний комітет захисту журналістів (CPJ), правозахисна організація Freedom House, Міжнародна і Європейська федерації журналістів, низка українських політиків і західних дипломатів, зокрема посольство США в Україні.