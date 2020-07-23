«Терор проти активістів»: як Україна і світ відреагували на підпал будинку Віталія Шабуніна

Пожежа, яка пошкодила домівку українського активіста Віталія Шабуніна, викликала резонанс і в Україні, і далеко за її межами. Поліція Київської області повідомила, що розслідує справу про умисний підпал. У «Центрі протидії корупції» (який очолює Шабунін) називають одразу декількох відомих осіб, корупційні діяння яких вони викривали останнім часом. Ситуацією стривожені як західні дипломати, так і представники медіа і громадські активісти: частина з них вважає, що переслідування і напади на українських активістів вже стали тенденцією. Радіо Свобода зібрало різні реакції на пожежу в будинку Віталія Шабуніна.

Вночі 23 липня невідомі підпалили будинок антикорупційного активіста, керівника громадської організації «Центр протидії корупції» Віталія Шабуніна – поблизу Києва, у селі Гнідин Бориспільського району. Так Шабунін повідомив у соцмережах того ж ранку.

Ніхто не постраждав: нас з дітьми не було, а батьки встигли вибігти

«Ніхто не постраждав: нас з дітьми не було, а батьки встигли вибігти. Дякувати Богу, сусідка почула вибух і побачила, як спалахнув вхід. Спеціально для Аваківських експертів: рівно два тижні тому газова служба перевірила лічильник і всі з'єднання», – написав Шабунін.

Поліція Київської області відкрила кримінальне провадження щодо підпалу будинку Віталія Шабуніна – за статтею 194 Кримінального кодексу «умисне знищення або пошкодження майна». Наразі почато досудове розслідування і створена слідчо-оперативна група, поліція встановлює причетних до злочину, повідомляють у відомстві.

По обіді Віталій Шабунін зібрав журналістів на своєму згорілому обійсті. Він зауважив, що тієї ночі він із дружиною й дітьми був на відпочинку, і вдома були лише його батьки. За його словами, ситуація могла закінчитися значно гірше: адже в будинку був газовий котел, який дивом не вибухнув.

Активісти: «Це сигнал до Віталія, щоб він не був таким активним у своїй антикорупційній діяльності»

Поліція щодо версій злочину і причетних до нього висловлюється лаконічно: їх встановлює слідчо-оперативна група.

Сам Віталій Шабунін, спілкуючись із журналістами на згарищі, зауважив: окрім слідчих, на місці працює запрошений ним недержавний експерт-криміналіст. Що ж до того, хто міг бути замовником підпалу його житла, Шабунін визнав, що має дуже багато впливових недоброзичливців – через свою антикорупційну діяльність.

Колега Віталія Шабуніна, виконавча директорка «ЦПК» Дарія Каленюк у коментарі Радіо Свобода зауважила: «Думаю, підпал пов’язаний із діяльністю «Центру протидії корупції». За підпалом може стояти ціла когорта як корупціонерів, так і правоохоронців, яких ми критикуємо. Останнім часом ми впритул стежили за кількома корупційними справами. Це справа Миколи Мартиненка, справа щодо «ПриватБанку» та його націоналізації, це кримінальне провадження щодо Ігоря Коломойського, також ми брали активну участь в акції щодо відставки Арсена Авакова. Очоливши МВС, він або покриває атаки на антикорупціонерів, або він і його відомство долучаються до цих атак».

«Я гадаю, підпал – це сигнал до Віталія, щоб він не був таким активним у своїй антикорупційній діяльності», – підсумовує колега Шабуніна.

Підпал будинку знаного антикорупційного активіста викликав обурення низки громадських організацій, які протидіють корупції і сприяють реформам у державі.

Так, на підпал уже зреагували представники «Трансперенсі Інтернешнл Україна», «Амнесті Інтернешнл», «ZMINA. Центр прав людини», фундація «ДеЮре» й інші громадські об’єднання.

Зі свого боку, засновник організації «StateWatch» Олександр Лємєнов наголошує: те, що відбувається, – не поодинокі випадки, а ціла хвиля злочинів, яка наростає. Через це, на його думку, відсидітися не вийде ні в кого.

Якщо вам здається, що вдасться відсидітися, то ні. Купляйте дозволені в офіційному обігу засоби захисту

«Буквально за декілька днів: спалення будинку глави «ЦПК» Віталія Шабуніна, абсолютно незрозуміла смерть (вбивство) одного з активістів, що допомагав безхатькам на вокзалі, десятки мінувань по великих містах, захоплення полонених у Луцьку, люди з гранатами в регіонах… Якщо вам здається, що вдасться відсидітися, то ні. Купляйте дозволені в офіційному обігу засоби захисту: ножі, газові балончики тощо. Якщо є можливість, зробіть дозвіл на травматичну зброю. Зараз не до жартів. Арсен Аваков нікого, окрім себе та свого найближчого оточення, не захистить. Це вже навіть не претензія, просто констатація факту», – вважає активіст.

Громадський активіст із Одеси Сергій Стерненко, який і сам зазнав кількох нападів і замахів, вважає підпал домівки Шабуніна частиною загальнодержавного «терору проти активістів».

У тому, що у нас триває терор проти активістів, винен безпосередньо Зеленський. Так, не він особисто підпалив будинок Шабуніна. Але Авакова призначали саме під його відповідальність

«Давайте казати прямо. У тому, що у нас триває терор проти активістів, винен безпосередньо Володимир Зеленський. Так, не він особисто підпалив будинок Віталія Шабуніна. Так, і не він (мабуть) це замовляв. І не особисто він саботував розслідування нападів і вбивств. Але Авакова призначали саме під його відповідальність. (Міністр внутрішніх справ) Арсен Аваков – гарант нападів та вбивств і подальшої безкарності. (Генпрокурорка) Ірина Венедіктова – людина Зеленського і призначена з його ініціативи. Вона покриває замовників нападів на активістів і переслідує мене за захист життя», – стверджує активіст.

Віталій Шабунін, зі свого боку, також вважає, що інцидент із його будинком – це закономірність, яку не помічають ані президент Володимир Зеленський, ані міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

«Мені б хотілося, щоб президент нарешті виліз з теплої ванни і звернув увагу на два пласти питань. Пласт перший: непокарана агресія проти громадських активістів. Слава богу, що це – майно, – показує Шабунін на свій вигорілий будинок. – Це дріб’язок. А людей калічать і вбивають. Особливо – в регіонах: Зеленський досі нічого не зробив із цим. Його «потужний міністр» Аваков теж нічого не зробив з цим. І друге: вилізши з теплої ванни, Зеленський має нарешті зайнятися тим, чим займаємося ми, активісти: протидією корупції».

Між тим, ані президент Володимир Зеленський, ані очільник МВС Арсен Аваков станом на вечір 23 липня на підпал будинку відомого антикорупційного активіста не відреагували.

Водночас іще вранці з’явилися реакції західних дипломатів та частини українських політичних партій.

Західні дипломати: «Громадські активісти мають почуватися у безпеці, щоб займатися своєю роботою»

Тривога за безпеку Віталія Шабуніна й інших борців із корупцією в Україні, вимога пошуку і кримінального покарання винних, а також критика української влади, яка не може подбати про безпеку громадських діячів – таким є лейтмотив заяв західних дипломатичних представництв, які оперативно зреагували на підпал будинку активіста.

Зокрема, голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас закликав розслідувати підпал і покарати винних.

«Дуже стурбований повідомленням про пожежу в будинку антикорупційного активіста Віталія Шабуніна. Закликаю владу розслідувати цей випадок і, якщо підтвердиться, що підпал умисний, притягнути винних до відповідальності. Громадські активісти мають почуватися у безпеці, щоб займатися своєю роботою», – написав Маасікас у твітері.

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс написала, що «шокована» атакою на будинок Віталія Шабуніна.

«Важливо правильно розслідувати цей і всі інші напади на антикорупційних активістів, а тих, хто причетний до цього, – притягти до відповідальності», – наголосила вона.

Тим часом посольство США в Україні заявляє, що стурбоване цілою низкою нападів, які останнім часом вчиняються проти політичних і громадських діячів.

«В усталених демократіях громадяни повинні мати можливість висловлювати думку, не боячись за свою фізичну безпеку», – мовиться в заяві посольства.

Окрім того, свою підтримку Віталію Шабуніну і обурення нападом на його домівку висловила низка західних журналістів і громадських діячів.

Бути активістом і правозахисником в Україні – небезпечно саме тому, що в Україні будується поліцейська держава, не орієнтована на захист громадян. Таку заяву оприлюднила партія «Голос», реагуючи на підпал будинку Шабуніна, а також на загибель активіста Олексія Кучапіна за незрозумілих обставин.

«Влада не спроможна достатньо захистити громадян, бо вибудовує поліцейську державу і збільшує бюджети Міністерства внутрішніх справ. Суттєвий ріст числа нападів на активних громадян – це спроби залякати тих, хто протидіє утворенню поліцейської держави. Ми вимагаємо професійних, неупереджених розслідувань та оперативного інформування про результати», – наголошують у партії.

Відреагували на інцидент і в «Європейській солідарності». Так, член політради партії, колишня перша віцеспікерка Верховної Ради Ірина Геращенко порівняла підпал будинку Шабуніна зі схожим інцидентом – спаленою домівкою колишньої очільниці НБУ Валерії Гонтаревої.

«Мої співчуття і слова підтримки пану Шабуніну. Й звичайно, хочеться від правоохоронних органів почути, що це було й хто стоїть за цим зухвальством. Принагідно нагадаю, що й досі не розкрито злочин – підпал будинку Валерії Гонтаревої», – написала Геращенко.

Водночас ніяк не зреагувала на підпал решта парламентських партій, зокрема і партія влади «Слуга народу».

23 липня в ДСНС повідомили, що в результаті пожежі в будинку керівника громадської організації «Центр протидії корупції», активіста Віталія Шабуніна вигоріло 70 квадратних метрів площі даху.

У поліції Київщини вказали, що на місці події, крім експертів ДСНС, також працює криміналістична лабораторія.

Віталій Шабунін – відомий в Україні громадський діяч у сфері боротьби з корупцією, очолює правління громадської організації «Центр протидії корупції», входить до Нацради з питань антикорупційної політики.​