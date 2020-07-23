Обставини пожежі в будинку Шабуніна вивчають експерти-криміналісти – поліція

Поліція Київщини встановлює обставини загорання в будинку керівника громадської організації «Центр протидії корупції», активіста Віталія Шабуніна.

«Повідомлення про те, що горить будинок у селі Гнідин Бориспільського району, надійшло на спецлінію 102 о 4:20. На місце події оперативно прибули рятувальники та працівники місцевого відділу поліціі. Пожежу швидко ліквідували. Вогнем частково пошкоджено будинок. Люди не постраждали. Наразі триває додатковий огляд місця події, де працюють криміналістична лабораторія поліції Київщини, лабораторія НДЕКЦ МВС, залучені експерти пожежно-технічної служби ДСНС», – йдеться у повідомленні поліції Київщини у фейсбуці.

У поліції вказали, що за результатами проведеної перевірки та аналізу усіх зібраних даних найближчим часом буде вирішене питання щодо правової кваліфікації.

Вранці 23 липня очільник ЦПК, активіст Віталій Шабунін повідомив, що невідомі минулої ночі підпалили його будинок. За його словами, він з дружиною та дітьми не були вдома, а батьки встигли вибігти. Ніхто не постраждав. Шабунін пов’язав інцидент зі своєю професійною діяльністю: «Благословляю виконавців і замовників, останнім дякую за мотивацію працювати ще більше». Він також додав, що два тижні тому відповідні служби перевіряли справність газової мережі в будинку.

У «Центрі протидії корупції», який очолює Шабунін, заявили, що цей інцидент є свідчення того, що «влада не може захистити громадських активістів».

Віталій Шабунін – відомий в Україні громадський діяч у сфері боротьби з корупцією, очолює правління громадської організації «Центр протидії корупції», входить до Нацради з питань антикорупційної політики.​