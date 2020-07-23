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23 липня 2020, Київ 08:21
Новини | Події

Активіст Шабунін повідомив, що невідомі підпалили вночі його будинок

Віталій Шабунін

Керівник громадської організації «Центр протидії корупції», активіст Віталій Шабунін повідомив, що невідомі минулої ночі підпалили його будинок.

«На фото мій підпалений сьогодні вночі дім. Ніхто не постраждав: нас з дітьми не було, а батьки встигли вибігти. Дякувати Богу, сусідка почула вибух і побачила, як спалахнув вхід. Спеціально для Аваківських експертів: рівно два тижні тому газова служба перевірила лічильник і всі з’єднання», – повідомив Шабунін у фейсбуці.

Шабунін не вказав, чи вже оформив заяву в поліцію, однак пообіцяв згодом розповісти журналістам про все безпосередньо на місці, біля власного будинку.

Він додав: «благословляю виконавців і замовників, останнім дякую за мотивацію працювати ще більше».

Віталій Шабунін – відомий в Україні громадський діяч у сфері боротьби з корупцією, очолює правління громадської організації «Центр протидії корупції», входить до Нацради з питань антикорупційної політики.​

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