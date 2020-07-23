Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
23 липня 2020, Київ 18:59
Фотогалереї

Фоторепортаж: наслідки пожежі в будинку активіста Шабуніна

Вранці 23 липня очільник ЦПК, активіст Віталій Шабунін повідомив, що невідомі минулої ночі підпалили його будинок. За його словами, він з дружиною й дітьми не були вдома, а батьки встигли вибігти. Ніхто не постраждав. Шабунін пов’язав інцидент зі своєю професійною діяльністю: «Благословляю виконавців і замовників, останнім дякую за мотивацію працювати ще більше». Він також додав, що два тижні тому відповідні служби перевіряли справність газової мережі в будинку.

За даними ДСНС, згоріло 70 квадратних метрів конструкцій даху будинку, закопчені стіни та стелі, пошкоджено особисті речі.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Зображення 16x9

Сергій Нужненко

Репортажний фотограф. Фотокореспондент Радіо Свобода з 2016 року.

instagram.com/serhii_nuzhnenko

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG