Фоторепортаж: наслідки пожежі в будинку активіста Шабуніна

Вранці 23 липня очільник ЦПК, активіст Віталій Шабунін повідомив, що невідомі минулої ночі підпалили його будинок. За його словами, він з дружиною й дітьми не були вдома, а батьки встигли вибігти. Ніхто не постраждав. Шабунін пов’язав інцидент зі своєю професійною діяльністю: «Благословляю виконавців і замовників, останнім дякую за мотивацію працювати ще більше». Він також додав, що два тижні тому відповідні служби перевіряли справність газової мережі в будинку.

За даними ДСНС, згоріло 70 квадратних метрів конструкцій даху будинку, закопчені стіни та стелі, пошкоджено особисті речі.