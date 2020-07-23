У представницві ЄС в Україні стурбовані пожежею в будинку Шабуніна

Голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас висловив стурбованість пожежею в будинку голови правління організації «Центр протидії корупції» Віталія Шабуніна.

«Дуже стурбований повідомленням про пожежу в будинку антикорупційного активіста Віталія Шабуніна. Закликаю владу розслідувати цей випадок і, якщо підтвердиться, що підпал умисний, притягнути винних до відповідальності. Громадські активісти мають почуватися у безпеці, щоб займатися своєю роботою», – написав Маасікас у твітері.

Раніше 23 липня в ДСНС повідомили, що в результаті пожежі в будинку керівника громадської організації «Центр протидії корупції», активіста Віталія Шабуніна вигоріло 70 метрів квадратних площі.

У поліції Київщини вказали, що на місці події, крім експертів ДСНС, також працює криміналістична лабораторія. У поліції вказали, що за результатами проведеної перевірки та аналізу усіх зібраних даних найближчим часом буде вирішене питання щодо правової кваліфікації.

Вранці 23 липня очільник ЦПК, активіст Віталій Шабунін повідомив, що невідомі минулої ночі підпалили його будинок. За його словами, він з дружиною та дітьми не були вдома, а батьки встигли вибігти. Ніхто не постраждав. Шабунін пов’язав інцидент зі своєю професійною діяльністю: «Благословляю виконавців і замовників, останнім дякую за мотивацію працювати ще більше». Він також додав, що два тижні тому відповідні служби перевіряли справність газової мережі в будинку.

У «Центрі протидії корупції», який очолює Шабунін, заявили, що цей інцидент є свідчення того, що «влада не може захистити громадських активістів».

Віталій Шабунін – відомий в Україні громадський діяч у сфері боротьби з корупцією, очолює правління громадської організації «Центр протидії корупції», входить до Нацради з питань антикорупційної політики.​