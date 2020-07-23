У ДСНС оцінили масштаби пожежі в будинку активіста Шабуніна

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що в результаті пожежі в будинку керівника громадської організації «Центр протидії корупції», активіста Віталія Шабуніна вигоріло 70 метрів квадратних площі.

«Встановлено, що загоряння сталося в одноповерховій будівлі розміром 9х8 метра. Не гаючи часу, бійці відразу ж приступили до гасіння пожежі. Пожежу вогнеборцям вдалося локалізувати о 04:06 на площі 70 квадратних метрів, а о 05:11 – ліквідувати. Внаслідок пожежі згоріло та розібрано 70 квадратних метрів конструкцій даху. Закопчено стіни та стелі в будинку, пошкоджено особисті речі», – йдеться в повідомленні ДСНС.

Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується, додали рятувальники.

Раніше сьогодні також у поліції Київщини заявили, що на місці події, крім експертів ДСНС, також працює криміналістична лабораторія. У поліції вказали, що за результатами проведеної перевірки та аналізу усіх зібраних даних найближчим часом буде вирішене питання щодо правової кваліфікації.

Вранці 23 липня очільник ЦПК, активіст Віталій Шабунін повідомив, що невідомі минулої ночі підпалили його будинок. За його словами, він з дружиною та дітьми не були вдома, а батьки встигли вибігти. Ніхто не постраждав. Шабунін пов’язав інцидент зі своєю професійною діяльністю: «Благословляю виконавців і замовників, останнім дякую за мотивацію працювати ще більше». Він також додав, що два тижні тому відповідні служби перевіряли справність газової мережі в будинку.

У «Центрі протидії корупції», який очолює Шабунін, заявили, що цей інцидент є свідчення того, що «влада не може захистити громадських активістів».

Віталій Шабунін – відомий в Україні громадський діяч у сфері боротьби з корупцією, очолює правління громадської організації «Центр протидії корупції», входить до Нацради з питань антикорупційної політики.​