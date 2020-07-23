Політики та правозахисники висловили стурбованість через пожежу у будинку голови ЦПК

Директор Amnesty International Україна Оксана Покальчук висловила стурбованість через інцидент, пов’язаний із головою громадської організації «Центр протидії корупції», активістом Віталієм Шабуніним та нічною пожежею в його будинку.

«Я надзвичайно стурбована цим інцидентом, влада повинна оперативно його розслідувати. Україні не вдалося покласти край безкарності за напади на активістів громадянського суспільства, настав час змін», – написала Покальчук у твітері.

Крім того, низка політиків висловила слова підтримки Шабуніну і адресувала вимоги до влади щодо розслідування цього інциденту. Так, партія «Голос» у своїй заяві назвала пожежу в будинку очільника ЦПК «нападом», додавши, що бути правозахисником в Україні «і далі може бути небезпечно». У «Європейській солідарності» заявили про бажання «від правоохоронних органів почути, що це було, і хто стоїть за цим зухвальством».

У самому «Центрі протидії корупції», який очолює Шабунін, заявили, що цей інцидент є свідчення того, що «влада не може захистити громадських активістів».

Вранці 23 липня очільник ЦПК, активіст Віталій Шабунін повідомив, що невідомі минулої ночі підпалили його будинок. За його словами, він з дружиною та дітьми не були вдома, а батьки встигли вибігти. Ніхто не постраждав. Шабунін пов’язав інцидент зі своєю професійною діяльністю: «Благословляю виконавців і замовників, останнім дякую за мотивацію працювати ще більше». Він також додав, що два тижні тому відповідні служби перевіряли справність газової мережі в будинку.

За даними ДСНС, згоріло 70 квадратних метрів конструкцій даху будинку, закопчені стіни та стелі, пошкоджено особисті речі.

У поліції Київщини заявили, що на місці події працює криміналістична лабораторія, а за результатами проведеної перевірки та аналізу усіх зібраних даних найближчим часом буде вирішене питання щодо правової кваліфікації.