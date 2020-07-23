«Центр протидії корупції» вважає підпал будинку Шабуніна «посяганням на його життя»

Громадська організація «Центр протидії корупції» вважає підпал будинку голови правління ЦПК Віталія Шабуніна «посяганням на його життя та членів його родини».

«Відбувся не просто підпал будинку голови правління організації Віталія Шабуніна, а напад і посягання на його життя та його родини. Ми пов’язуємо це з професійною антикорупційною діяльністю Віталія та ЦПК. Нічний підпал будинку є частиною системної кампанії, якою хочуть залякати команду «Центру протидії корупції» та спинити нашу діяльність», – заявили в ЦПК.

В організації не довіряють слідству, яке здійснює поліція. Активісти збираються добиватися зміни кваліфікації злочину (попередньо правоохоронці кваліфікували пожежу як умисне пошкодження майна) та підслідності справи, «оскільки поліція перебуває під безпосереднім впливом міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, відставки якого ми вимагаємо тривалий час».

Вранці 23 липня очільник ЦПК, активіст Віталій Шабунін повідомив, що невідомі минулої ночі підпалили його будинок. За його словами, він з дружиною та дітьми не були вдома, а батьки встигли вибігти. Ніхто не постраждав. Шабунін пов’язав інцидент зі своєю професійною діяльністю.