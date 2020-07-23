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23 липня 2020, Київ 20:29
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Шабунін показав вигорілий будинок – відео з дрона

Шабунін показав вигорілий будинок – відео з дрона
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Шабунін показав вигорілий будинок – відео з дрона

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Керівник громадської організації «Центр протидії корупції», активіст Віталій Шабунін повідомив, що невідомі минулої ночі підпалили його будинок. Поліція Київщини встановлює обставини загоряння в будинку і повідомила, що за результатами проведеної перевірки й аналізу усіх зібраних даних найближчим часом буде вирішене питання щодо правової кваліфікації. У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що в результаті пожежі вигоріло 70 метрів квадратних площі даху. Правозахисники і представництво ЄС в Україні висловили занепокоєння у зв’язку з інцидентом. Крім того, низка політиків висловила слова підтримки Шабуніну і адресувала вимоги до влади щодо розслідування цього інциденту.

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