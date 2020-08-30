Протести у Білорусі: десятки тисяч людей, ОМОН та військова техніка (відео)

30 серпня десятки тисяч людей вийшли на вулиці Мінська на «Марш миру та незалежності». ОМОН і військова техніка кілька разів намагалися перешкодити протестувальникам зібратися. Однак їм це не вдалося. Колона рушила до стели «Мінськ – місто-герой». На відео представлені кадри першої години акції протесту. (Відео Радыё Свабода)