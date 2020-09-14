ДПСУ посилює охорону кордону з Білоруссю через спроби хасидів потрапити в Україну

Державна прикордонна служба України посилила охорону кордону з Білоруссю через спроби хасидів потрапити на територію України попри заборону на в’їзд для усіх іноземних громадян.

«Сьогодні після обіду в одному з пунктів пропуску в межах Чернігівської області фіксується прибуття груп іноземних громадян, які попри обмеження в’їзду намагаються потрапити в Україну. Нагадаємо, що прикордонники охороняють кордон з Республікою Білорусь у посиленому режимі. Метою таких заходів є недопущення будь-яких провокацій, нестандартних ситуацій та запобігання незаконному проникненню в Україну груп іноземців», – зазначили у ДПСУ.

З представниками груп паломників зустрівся голова ДПСУ Сергій Дейнеко.

«Він зазначив, що кожен іноземний громадянин повинен поважати закони України та правила, які регламентують перетин державного кордону. Також Голова відомства чітко наголосив на недопущенні порушення кордону іноземцями, адже вони нестимуть за це відповідальність, а прикордонники не допустять спроб порушення кордону», – мовиться у повідомленні.

Зазначається, що для охорони кордону ДПСУ задіяла резерви та взаємодіє з Нацполіцією і Нацгвардією.

МВС України раніше повідомляло, що Умань для святкування юдейського Нового року Рош га-Шана цього року відвідають три тисячі паломників – порівняно з 30-40 тисячами, які були в попередні роки. Це пов’язано з пандемією COVID-19.

25 серпня в Офісі президента України повідомляли, що на прохання прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу вирішено суттєво обмежити цьогорічне паломництво хасидів до Умані для святкування Рош га-Шана – юдейського Нового року.

Святкування юдейського Нового року Рош га-Шана, вже 5781-го, триватиме цього року з 18 по 20 вересня.