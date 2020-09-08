Поліцейські з Ізраїлю допоможуть українським колегам в Умані під час Рош га-Шана

Уряд Ізраїлю підтвердив готовність надіслати поліцейських для надання допомоги українським колегам під час святкування Рош га-Шана в місті Умань Черкаської області. Про це повідомив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін.

«7 вересня обговорили питання взаємодії центральної та місцевої влади під час святкування Рош га-Шана в Умані, а 8 вересня уряд Ізраїлю підтвердив МЗС України готовність направлення 6 представників ізраїльської поліції для надання допомоги українським колегам в місцях перебування громадян Держави Ізраіль в Умані у відповідь на запит Національної поліції», – написав Єнін у фейсбуці.

Умань для святкування юдейського Нового року Рош га-Шана цього року відвідають три тисячі паломників, повідомив 7 вересня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

«За різними підрахунками, щорічно в Умань для святкування єврейського нового року приїздило 30-40 тисяч осіб, цього року у зв’язку зі всесвітньою пандемією місто відвідають близько 3 тисяч осіб. Усі паломники, які прибули в Україну до запровадженої урядом тимчасової заборони на в’їзд іноземців, пройдуть тести на COVID-19», – сказав Арсен Аваков.

Міністр нагадав, під час Рош га-Шана в Умані будуть запроваджені певні обмеження.

2 вересня в Умані поліція перейшла на посилений режим роботи.

Від півночі 28 серпня, за рішенням Кабінету міністрів, до України обмежений в’їзд іноземців. Серед винятків тих, кому в’їзд усе-таки дозволений, паломників немає.

Перед тим, 25 серпня, в Офісі президента України повідомляли, що на прохання прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу вирішено суттєво обмежити цьогорічне паломництво хасидів до Умані для святкування Рош га-Шана – юдейського Нового року.

22 серпня чільний ізраїльський посадовець у галузі боротьби з коронавірусною пандемією звернувся з листом до президента України Володимира Зеленського з проханням заборонити цього року традиційне щорічне паломництво юдеїв-хасидів до Умані на святкування юдейського Нового року через занепокоєння, що це паломництво може спричинити спалах COVID-19.

18 серпня була оприлюднена спільна українсько-ізраїльська урядова заява, в якій ішлося лише про заклик до паломників із Ізраїлю утриматися від поїздок до Умані на Рош га-Шана цього року, без ніяких згадок про обмеження чи заборони, – хоча 17 серпня МВС України повідомляло, що український уряд підтримав рішення обмежити відвідування іноземцями Умані під час цьогорічного святкування юдейського Нового року Рош га-Шана, вже 5781-го, яке триватиме цього року з 18 по 20 вересня.