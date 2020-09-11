Власник кафе в Умані встановив табличку, що не обслуговує хасидів, поліція відкрила справу

Поліція Черкаської області відкрила кримінальне провадження за статтею про порушення рівноправності громадян за релігійними переконаннями після того, як власник одного з кафе в Умані встановив табличку, що хасидів у його закладі не обслуговують.

Як повідомили в поліції, 11 вересня до них звернувся виконавчий директор Об’єднаної Єврейської общини України і заявив, що «невідома особа в одному із кафе міста Умані розмістила табличку на трьох різних мовах з інформацією, що хасиди в цьому закладі не обслуговуються. За словами заявника, табличка показує упереджене ставлення до брацлавських хасидів».

«На місці події слідчо-оперативна група виявила, що табличку встановив господар кафе. Свій вчинок чоловік пояснив тим, що розмістив дану інформацію з метою нерозповсюдження вірусу COVID-19», – йдеться в повідомленні.

У поліції додали, що речові докази вилучили і направили на відповідне експертне дослідження.

МВС України раніше повідомляло, що Умань для святкування юдейського Нового року Рош га-Шана цього року відвідають три тисячі паломників – порівняно з 30-40 тисячами, які були в попередні роки. Це пов’язано з пандемією COVID-19.

Святкування юдейського Нового року Рош га-Шана, вже 5781-го, триватиме цього року з 18 по 20 вересня.