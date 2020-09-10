Геращенко заявляє про видворення двох хасидів за заворушення в Умані, ДМС – про одного

Двох громадян Ізраїлю видворили з України через початок заворушень в Умані, заявив заступник міністра Антон Геращенко.

Він повідомив, що напередодні в Умані кілька паломників влаштували «дебош» на могилі цадика Нахмана та зламали огородження навколо місця паломництва.

«Національною поліцією та Міграційною службою ухвалене рішення про видворення з України двох найбільш агресивних громадян Іщрахлю, зачинщиків заворушень», – заявив він.

Геращенко додав, що аналогічних заходів буде вжито і щодо інших іноземців у разі хуліганських дій.

Водночас Державна міграційна служба заявляє про видворення лише одного громадянина Ізраїлю.

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Він муситиме залишити Україну до 25 вересня, тож матиме можливість відсвяткувати свято Рош–Га-Шана в Умані.

«У разі нехтування іноземцем вимог рішення про примусове повернення, його очікутиме примусове видворення», – йдеться в повідомленні ДМС.

Чоловік також отримав заборону на в’їзд до України на три роки.

25 серпня в Офісі президента України повідомляли, що на прохання прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу вирішено суттєво обмежити цьогорічне паломництво хасидів до Умані для святкування Рош га-Шана – юдейського Нового року.

Рош га-Шана святкується впродовж двох днів. Цьогоріч свято починається увечері 18 вересня і завершується 20 вересня.